Arnum

Bewegung wird belohnt: Die Sportliche Vereinigung (SV) Arnum nimmt dieses Jahr gemeinsam mit der Arnumer Wäldchenschule erstmals an der Aktion Bewegungspass der Sportregion Hannover teil. Mit diesem 2017 nach einer Idee der SG Letter 05 gestarteten Projektes sollen Mädchen und Jungen aus Kindertagesstätten und Grundschulen animiert werden, mit dem Roller, dem Rad oder zu Fuß zu kommen und auf das Elterntaxi zu verzichten.

Insgesamt haben sich für die Aktion dieses Jahr 37 Vereine aus der Region Hannover mit 46 Schulen und 40 Kindertagesstätten angemeldet. Der Regionssportbund hat 16.000 Pässe an die Kinder der teilnehmenden Einrichtungen vergeben.

Zeit bis zu den Sommerferien

Bis zum Beginn der Sommerferien am Donnerstag, 22. Juli, können sich die Arnumer Kinder jeden Tag, an dem sie den Hin- und Rückweg zu ihrer Grundschule mit dem Roller, dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt haben, von ihren Eltern im Pass bestätigen lassen. Für alle Kinder, die mindestens 20 Unterschriften gesammelt haben, gibt es eine kleine Überraschung. Weiterhin können die Kinder bis Freitag, 25. Juni, Stempel für Schwimm- oder Sportabzeichen sowie weitere Vereins- und Bewegungsaktionen sammeln. Schon zwei Stempel reichen, um an einer Verlosung im Sommer teilnehmen zu können. Im vergangenen Jahr durften sich die drei Gewinnerinnen der Aktion über Gutscheine für den Zoo freuen.

SV Arnum nimmt als einziger Verein aus Hemmingen teil

Die SV Arnum nimmt als einziger Verein aus dem Hemminger Stadtgebiet an der Aktion teil. Der Verein sammelt dann auch zu Beginn der Sommerferien die vollständig ausgefüllten Bewegungspässe ein und leitet sie an den Regionssportbund weiter. Finanziell gefördert wird das Projekt dieses Jahr von der Region Hannover, der Stiftung Hannoversche Volksbank und erstmals auch von der Landeshauptstadt Hannover. Weitere offizielle Partner sind die Deutsche Verkehrswacht, die Polizeidirektion Hannover und die Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Von Tobias Lehmann