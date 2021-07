Arnum

In kleinem Rahmen mit rund 20 Teilnehmern sind am Sonntagvormittag in einer Feierstunde auf der Terrasse des Clubheims der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum die Sportabzeichen für 2020 verliehen worden. Insgesamt 67 Kinder, Jugendliche und Erwachsene hatten im Laufe des vergangenen Jahres ihre altersgemäßen sportlich erforderlichen Voraussetzungen dafür erfüllt – und das trotz Corona.

Weniger Prüfungen wegen Corona

„Das sind nicht so viele, wie die 116 im Jahr davor. Aber das ist verständlich“, so der SV-Vorsitzende Harald Gries in seiner Begrüßung. 38 Kinder und Jugendliche, vor allem aus dem Bereich Leichtathletik, sowie 13 Frauen und 16 Männer hatten die Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen im vergangenen Jahr bestanden. „Das werden im nächsten Jahr aber wohl wieder mehr werden“, ist sich Elke Guth vom Sportabzeichenteam sicher. Allein in der vergangenen Woche hätten 17 Sportler erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt.

Zu denjenigen, die das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) bereits am häufigsten in Arnum abgelegt haben, gehörten auch dieses Mal Alfred Reese (53-mal), Günter Siebert (49-mal) und Alex Nern (47-mal). In einer kurzen Rede dankte Reese dem Abnehmerteam um Elke Guth und lobte das gute Trainingsklima. „Der Verein ist gut aufgestellt“, sagte Reese, und Guth bestätigte: „Unser Team besteht aktuell aus sieben offiziellen Abnehmern. Dazu erhalten wir Unterstützung durch die Spartenleitungen.“

Verein verliert drei Prozent seiner Mitglieder

Einen Wermutstropfen gab es aber leider: Durch Wegzug und Austritte ohne Neueintritte ist die Mitgliederzahl im letzten Jahr um rund drei Prozent auf rund 1600 gesunken. „Gott sei Dank geht es aber wieder mit Sport los“, sagte Gries zuversichtlich.

Wer für das Deutsche Sportabzeichen trainieren möchte, kann donnerstags von 18 bis 19 Uhr zum SV-Sportplatz an der Hiddestorfer Straße kommen. Der nächste Abnahmetermin im Schwimmen ist Sonntag, 25. Juli, von 10 bis 12 Uhr, im Freibad Arnum auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Bei Fragen ist Elke Guth per E-Mail an el.guth@gmx.de oder unter Telefon (05101) 44 33 erreichbar.

Von Torsten Lippelt