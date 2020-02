Arnum

Diese Sportabzeichenaktion kam gut an: 116 Urkunden und Ehrennadeln haben die Teilnehmer im vergangenen Jahr bei der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum erreichen können. Viele davon hat der Verein jetzt bei einer Feierstunde mit rund 60 Teilnehmern im Clubheim übergeben. Die restlichen werden nachgereicht oder die Teilnehmer können sie sich abholen.

Es gab 72 Abzeichen für Kinder und Jugendliche, 27 für Männer und 17 für Frauen, berichteten Elke Guth und Anja Postler vom Sportabzeichenteam. Pressewart Daniel Josten zeigte sich erfreut. „Das sind mehr als im Vorjahr, da waren es mit 53 Jugendlichen, 20 Männern und 15 Frauen insgesamt nur 88.“ Dazu beigetragen habe allein schon ein elfköpfiges Fußballteam von Achtjährigen, die alle ihre sportlichen Prüfungen bestanden haben.

SV Arnum verleiht Sportabzeichen

Zu jenen, die das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB) bereits am häufigsten in Arnum abgelegt haben, gehörten dieses Mal Alfred Reese, der schon sein 52. Goldenes Sportabzeichen schaffte, Günter Siebert (48-mal), Alex Nern (46-mal), Hans-Dieter Bues (42-mal), Horst Göhmann (41-mal), Erika Frank und Karl-Heinz Hubrich (je 40-mal). Barbara und Günter Mühlbach haben jeweils ihr 35. Abzeichen geschafft. Ihr 20. Abzeichen legte Nadine Goepel ab, jeweils ihr 15. schafften Walter Schweitzer und Thomas Hentschel sowie Ralf Hoppmann sein zehntes. Auch vier Familien, bei denen jeweils mindestens drei Mitglieder antreten müssen, wurden mit dem entsprechenden Abzeichen geehrt.

Rund 60 Sportler nehmen an der Verleihung des Deutschen Sportabzeichens im Clubheim der SV Arnum teil. Quelle: Torsten Lippelt

Nicht nur Worte des Lobes für den Verein und das Sportabzeichenteam sprach Alfred Reese aus. Der inzwischen 52-malige Sportabzeichenabsolvent fühlt sich „immer gut aufgehoben“. Reese ergänzte: „Das passt hier auch mit der Menschlichkeit und dem Miteinander.“ Die direkte Nachbarschaft der SV-Sportanlagen zum Freibad ermögliche zudem die Abnahme der Schwimmprüfungen. Dem zweiten SV-Vorsitzenden Wilfried Petersen überreichte er deshalb als kleines Dankeschön einen privaten Spendenumschlag. Den Kindern im Raum gab Alfred Reese als Rat mit auf den Weg: „Bleibt dran, macht weiter so, dann schafft ihr auch das 60. oder 70. Sportabzeichen.“ Er selbst habe dafür zu spät angefangen, sagte der heute 84-jährige.

Termine für die neue Saison 2020 für das Sportabzeichen

Das Training für die Sportabzeichensaison 2020 startet am Donnerstag, 7. Mai, um 18 Uhr auf dem Sportplatz an der Hiddestorfer Straße in Arnum. Elke Guth lud dazu ein, dort dann selbst für das Deutsche Sportabzeichen zu trainieren. „Allerdings benötigen wir für diese Abende zahlreiche ehrenamtliche Helfer“, appellierte sie. Interessenten schreiben eine E-Mail an el.guth@gmx.de oder sie rufen unter Telefon (05101) 4433 an.

Als höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports wird das Deutsche Sportabzeichen als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Dabei orientieren sich die zu erbringenden Leistungen an den Grundfähigkeiten Ausdauer und Schnelligkeit sowie Kraft und Koordination. Eine Übung aus jeder dieser Disziplingruppen muss erfolgreich abgeschlossen werden. Der Nachweis der Schwimmfertigkeit ist eine zusätzliche Voraussetzung.

Von Torsten Lippelt