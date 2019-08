Arnum

Die Sportliche Vereinigung (SV) Arnum hat bei ihrem jährlichen Musikfrühschoppen auf der Anlage an der Hiddestorfer Straße zahlreiche jugendliche Sportler geehrt. Ganz besondere Leistungsträger kann die Sparte Taekwondo vorweisen, die mit Leticia Weinrich eine norddeutsche Meisterin stellt und mit Stefanos Tzagos einen weiteren Gewinner mehrerer Turniere in ihren Reihen hat.

Weiterhin wurden für außergewöhnliche Leitungen gleich drei Mannschaften der Turnsparte ausgezeichnet. Die Mitglieder der Mannschaften sind Elina Bartels, Mia Berger, Ariane Bertling, Marla Bethke, Anna Grgic, Lucie Henkel, Leni Matthes, Mathilda Mittendorf, Hanna Rustin, Johanna Uhrighardt und Marlene Uhrighardt.

In der Leichtathletiksparte durften sich 15 jugendliche Athleten über Ehrungen für besondere Leistungen freuen: Heinrich Abrams, Annike Ahrens, Ben Louis Baudis, Marie Braun, Felix Heuermann, Alara Kesim, Frederick Kütemeyer, Leonidas Kütemeyer, Helene Oumard, Yago Gabriel Prada Petrovic, Frederik Postler, Sergej Prdiger, Mats Temme, Miriam Vogt und Niels Wangenheim.

In der Schwimmsparte haben Felix Müller und Lukas Ohme bei ihrem ersten Wettkampf jeweils den zweiten Platz erreichte und wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Der Vereinsvorsitzende Harald Gries zeichnet Jugendliche für besondere Leistungen aus. Quelle: privat

Zahlreiche Gäste besuchen den Musikfrühschoppen

Pressewart Daniel Josten teilt mit, dass die Veranstaltung am Sonntag auf dem Vereinsgelände an der Hiddestorfer Straße gut besucht gewesen sei. Aufgrund der Temperaturen von mehr als 30 Grad seien Schattenplätze sehr begehrt gewesen. Außer den bundesweit angereisten Sportlern sollen auch viele Hemminger die Möglichkeit genutzt haben, sich über die Arbeit des Vereins sowie den geplante Anbau an das Vereinsheim zu informieren. Die Arbeiten für die Erweiterung des Heims sollen am 23. September beginnen.

Für das leibliche Wohl hat die Gruppe der Arnumer Hobbyköche gesorgt, die außer Pommes frites und Bratwurst als Alternative auch ihre beliebten Kartoffelpuffer angeboten haben. Zwei Bands haben die musikalische Begleitung übernommen: Best Age mit Coverliedern aus den Bereichen Blues und Rock sowie B* Arnum*ia mit Biergartenmusik.

Zahlreiche Gäste besuchen den Musikfrühschoppen. Quelle: privat

Jugendmannschaften spielen Fußballturnier

Bei einem Frühschoppen eines Sportvereins darf ein sportliches Turnier auch nicht fehlen. Vereinsmitglied Lukas Pankow hatte das erste Meravis-Jugendcup-Turnier der U-11-Junioren sowie den VGH-Cup der G-Junioren organisiert. Beim Meravis-Cup gewann der Hamburger SV vor Hertha BSC Berlin und Hannover 96. Bei den G-Junioren setzte sich der TSV Pattensen vor dem MTV Meyenfeld und dem Gastgeber SV Arnum durch. „Insbesondere beim U-11-Turnier mit den Bundesliganachwuchsteams konnten wir wunderschöne Tore und tollen Paraden der Torhüter bestaunen“, sagte Pankow. „Alle Kids haben bei den sommerlichen Temperaturen tolle Leistungen gezeigt.“ Der Verein kündigt bereits an, dass es beim Musikfrühschoppen 2020 vermutlich zu einer Neuauflage der Jugendturniere kommen wird.

