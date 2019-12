Hemmingen

Für den Sportverein (SV) Wilkenburg ist es mittlerweile eine Kultveranstaltung: Zum siebten Mal lädt die Sparte Jedermannsport zum sogenannten BüdS-Turnier ein. Der Mannschaftswettbewerb – die Abkürzung steht für Ball über die Schnur – beginnt am Sonnabend, 25. Januar, um 10 Uhr in der Mehrzweckhalle an der Alten Dorfstraße 30 in Wilkenburg.

„Teilnahmeberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, die sich in der Lage fühlen, die Spielfläche verletzungsfrei zu betreten und im Besitz von tauglichen Hallenschuhen sind“, sagt Martin Volkwein, Sprecher beim SV Wilkenburg. Zuschauer sind willkommen – das gilt auch für Nicht-Mitglieder. Die einzelnen Mannschaften bestehen aus je mindestens drei Spielern, die wie beim Fußball-Tennis mit Füßen den Ball über die Schnur kicken. „Das ist ein Heidenspaß mit einem relativ hohen Geräuschpegel“, sagt Volkwein.

Jedermannsport-Team will Titel verteidigen

2019 traten zehn Teams aus anderen Sparten und etwa der Freiwilligen Feuerwehr Arnum gegeneinander an. Es gewann das Jedermannsport-Team, das im neuen Jahr seinen Titel verteidigen will.

Anmeldungen sind bis Dienstag, 31. Dezember, möglich bei Clubwirtin Bettina Zupke in der SV-Vereinsgaststätte und bei Spartenleiter Lasse Hansemann. Bei der Anmeldung ist auch das Startgeld in Höhe von 20 Euro pro Mannschaft in bar zu entrichten. Der Eintritt ist frei. Clubwirtin Zupke wird für Speisen und Getränke sorgen.

