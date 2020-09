Wilkenburg

Im Gegensatz zum SC Hemmingen-Westerfeld, der seine Jahresversammlung am 11. September unter freiem Himmel abgehalten hatte, verzichtet der SV Wilkenburg in diesem Jahr auf das Treffen. Das hat der Vereinsvorstand in seiner Sitzung am Montag, 14. September, mehrheitlich beschlossen. Grund dafür ist die Infektionsgefahr durch das Coronavirus. Deswegen musste der SV bereits seine für den 21. März geplante Jahresversammlung absagen. Nun ist ein neuer Termin für das Frühjahr 2021 geplant.

Verein ist weiterhin handlungsfähig

Obwohl die Mitglieder jetzt nicht über die geplanten Ausgaben des Vereins entscheiden können, sei dieser weiterhin handlungsfähig, so der Verein. „Die zu wählenden Vorstandsmitglieder bleiben satzungsgemäß bis zu einer eventuellen Neuwahl im Amt“, heißt es weiter. Der Haushalt werde derzeit nach den Bestimmungen einer vorläufigen Haushaltsführung geführt. Danach werden nur solche Ausgaben getätigt, die den Haushaltsansätzen des vergangenen Jahres entsprechen und unbedingt notwendig sind. Für weitere Ausgaben habe der Verein eine Haushaltssperre verhängt.

Neuer Termin ist für Frühjahr 2021 geplant

Der Haushaltsbericht 2019 und der von den Kassenprüfern gestellte Antrag auf Entlastung des Vorstandes liegen zwar vor. Abgestimmt werden kann darüber nun aber erst bei der nächsten Versammlung. Wer dazu Fragen hat, kann diese jedoch auch früher, in einer eigens dafür eingerichteten Sprechstunde stellen. Schatzmeister Henrik Schrader steht am Dienstag, 20. Oktober, zwischen 19.30 und 20 Uhr im Vereinsheim, Alte Dorfstraße 30, Rede und Antwort. Die maximale Gruppengröße pro Termin ist auf fünf Personen beschränkt. Der Zutritt ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an Henrik_Schrader@t-online gestattet.

Von Stephanie Zerm