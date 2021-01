Harkenbleck

Vergewaltigung, Mord, häusliche Gewalt oder Trickbetrug: Sabine und Albert Porth (78 und 79 Jahre alt) aus Harkenbleck kümmern sich seit 30 Jahren für den Weißen Ring um Opfer von Kriminalität. Von 1995 bis 2015 leiteten sie die Außenstelle Hannover-Land. Heute betreuen sie immer noch Betroffene, vermitteln ihnen psychologische und weiterführende Hilfsangebote, begleiten sie ins Gericht oder zu Behörden. Denn die staatliche Unterstützung der Opfer ist nach Meinung des Ehepaares bei Weitem nicht ausreichend.

Was war der Auslöser für Sie, sich für den Weißen Ring zu engagieren?

Albert Porth: Es war vor allem die Fernsehsendung „ Aktenzeichen XY ungelöst“ mit Eduard Zimmermann, der den Weißen Ring 1976 mitgegründet hat. Wir wollten Menschen in Not unmittelbar helfen, mit Rat und Tat und Bedürftigen auch mit Geld.

Wie viele Opfer von Straftaten begleiten Sie pro Jahr?

Sabine Porth: Im Jahr 2016 haben sich insgesamt 111 Menschen an die Außenstelle gewandt. 2019 waren es 74 und 2020 rund 50. Wir selber haben 2020 zehn Opfer von Gewalttaten betreut. Häufig kann den Opfern durch zeitnahe persönliche Gespräche und vielfältige Hilfemöglichkeiten eine Zukunftsperspektive gegeben werden.

Wie kommt es, dass die Zahlen so stark zurückgehen? Passieren weniger Straftaten?

Albert Porth: Leider nicht. Ich denke, dass sich in diesem Jahr wegen Corona viele Menschen nicht an uns gewandt haben, die eigentlich unsere Unterstützung benötigen. Ich fürchte, die Dunkelziffer von Straftaten, die nicht zur Anzeige gebracht werden, ist extrem hoch. So gab es in der Außenstelle Hannover-Land während des ersten Lockdowns im März 2020, als viele Familien lange Zeit in engen Wohnverhältnissen zusammen ausharren mussten, keine gemeldeten Fällen häuslicher Gewalt, und das kann eigentlich nicht sein.

Was sind die häufigsten Delikte, wegen denen sich Opfer an Sie wenden?

Sabine Porth: Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Misshandlung, Stalking, versuchte Tötung, Mord, Betrug, insbesondere Trickbetrug, Raubüberfall, Einbruch und Diebstahl. Dabei haben die Sexualdelikte in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Auch die Fälle von Stalking, Cybermobbing, Internetkriminalität und Trickbetrug werden immer mehr.

Wie verarbeiten Sie es, regelmäßig mit so viel Leid und Gewalt konfrontiert zu werden?

Albert Porth: Da meine Frau und ich beide für den Weißen Ring tätig sind, können wir uns gut darüber aussprechen und so alles verarbeiten.

Sabine Porth: Außerdem gibt es einen regelmäßigen Informationsaustausch mit anderen Opferbetreuern.

Albert Porth: Besonders wichtig ist uns, dass trotz mancher Belastungen die Arbeit Freude macht.

Sabine Porth: Ja, das stimmt.

Ist der staatliche Schutz für Opfer von Kriminalität aus Ihrer Sicht ausreichend?

Albert Porth: Nein, bei Weitem nicht. Opfer von Kriminalität sind nicht gut genug geschützt. Es gibt viele Punkte, die nachgebessert werden müssten. Der Weiße Ring setzt sich dafür schon seit Jahren ein.

Zum Beispiel?

Albert Porth: Viele Opfer können durch Vernehmungen retraumatisiert werden. Daher sollten Mehrfachvernehmungen unbedingt vermieden werden. Eine Opferaussage sollte per Video aufgezeichnet und dann genutzt werden. Das beinhaltet natürlich auch eine intensive Fortbildung von Richtern im Umgang mit der Videotechnik bei Vernehmungen und der Übertragung in die Hauptverhandlung sowie die Bereitstellung bedienungsfreundlicher Technik.

Sabine Porth: Außerdem fordert der Weiße Ring, eine Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus verlängern zu können, wenn die dringende Gefahr der Begehung weiterer schwerster Straftaten durch den Gefangenen besteht. Es gibt immer wieder Fälle, in denen Verdächtige nach sechs Monaten aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen und dann erneut schwere Straftaten begehen. Aus Opfersicht ist das unerträglich.

Was sollte noch nachgebessert werden?

Albert Porth: Wir finden es sehr problematisch, dass ein Rausch vor Gericht als strafmildernd angesehen werden kann. Ein Alkohol- oder Drogenrausch vor einer Tat beruht, anders als etwa eine psychische Störung, auf einer frei verantworteten Entscheidung des Täters. Daher fordert der Weiße Ring, dass eine Schuldminderung oder -unfähigkeit bei einem selbst verschuldeten Alkohol- oder Drogenrausch grundsätzlich nicht möglich ist.

Sabine Porth: Außerdem sollte die Präventionsarbeit verstärkt werden. Wichtig wäre unter anderem eine spürbare Stärkung des Bereiches Kriminalprävention und ein flächendeckender Einsatz von hauptamtlichen Opferschutzbeauftragten in allen Polizeidienststellen.

Haben Sie auch Wünsche an die Justiz?

Albert Porth: Ja. Es sollten dort alle Möglichkeiten genutzt werden, um Verfahren zu beschleunigen. Diese dauern häufig sehr lange, was für die Opfer extrem belastend ist.

Zur Person Albert Porth ist Professor im Ruhestand. Im Jahr 1977 habilitierte er sich für die Fächer Medizinische Informatik und Biomathematik. Porth arbeitete von 1970 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2006 an der Medizinischen Hochschule Hannover, wo er den zentralen IT-Betrieb für die gesamte Hochschule leitete und das Zentrum für Informationsmanagement aufgebaut hat. Dabei entwickelte Porth ein universelles Datennetz inklusive einer flächendeckenden WLAN-Verfügbarkeit in den stationären Bereichen und trieb den Aufbau eines Dokumentenmanagementsystems und des Digitalarchivs voran. Neben seiner Arbeit für den Weißen Ring ist Albert Porth auch Mitglied im Kirchenkreisvorstand Laatzen-Springe und Stellvertreter des Superintendenten. In der St.-Vitus-Gemeinde engagiert sich der 79-Jährige außerdem im Kirchenvorstand. Sabine Porth ist regelmäßig ehrenamtliche Helferin in der St.-Vitus-Gemeinde. Das Ehepaar hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Opfer von Kriminalität können sich bei Sabine und Albert Porth unter der Telefonnummer (05101) 584202 oder beim bundesweiten Opfer-Telefon des Weißen Rings unter Telefon 116-006 melden.

