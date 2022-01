Hemmingen

Das neue Jahr hat begonnen. Was ändert sich alles in Hemmingen? Eine Auswahl von Steuern bis zur Stadtbahn.

Grundsteuer: Die Bürgerinnen und Bürger in Hemmingen müssen ab 1. Januar 2022 eine höhere Grundsteuer bezahlen. Demnach steigt der sogenannte Hebesatz bei der Grundsteuer B, also für bebaute und unbebaute Grundstücke, um 20 auf 520 Punkte. Nach Schätzungen zahlen Hausbesitzer jährlich mindestens 20 bis 30 Euro mehr. Bei der Grundsteuer A, die nur für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke gilt, sind es künftig 470 Punkte, also zehn Punkte mehr als bislang.

Leichtverpackungen: Bis Ende Dezember 2021 gehörten Leichtverpackungen in die Tonne oder in den gelben Sack der Firma Remondis. Solange holte auch noch Remondis die gelben Säcke ab und leerte die Gelben Tonnen. Im Januar übernimmt das Unternehmen Rohstoffmanagement (RMG). Ab dem neuen Jahr leert dann auch RMG die Gelben Tonnen.

Stadtbahn: Bis spätestens April sollen laut Infra die ersten Gleise für die Stadtbahnverlängerung auf Hemminger Gebiet verlegt werden. Wegen Arbeiten an der Endhaltestelle kann der Verkehr auf der alten B3 von Mai bis August 2022 nur einspurig laufen, also nur in Richtung Arnum. Der andere Verkehr wird über die B3-Ortsumgehung umgeleitet. Für den Bau des Kreisels an der Stadtbahnendhaltestelle, vorgesehen für August und September 2022, soll die alte B3 in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Sozialverband: Anfang 2022 will der Sozialverband einen neuen Großverband bilden, zu dem die sechs Ortsvereine in Hemmingen und Laatzen gehören. Der Ortsverband Arnum-Wilkenburg-Harkenbleck sowie der Ortsverband Hemmingen-Westerfeld haben bereits für die Fusion gestimmt.

Von Andreas Zimmer