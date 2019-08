Hemmingen

Diese Nachricht wird Schwimmer freuen – und Hundebesitzer ebenso: Das Freibad in Arnum bleibt über das ursprünglich geplante Saisonende geöffnet. Und wegen des erfolgreichen Debüts im Vorjahr wird es zum Saisonabschluss in Hemmingens größtem Stadtteil wieder ein Hundeschwimmen geben. Das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld jedoch schließt wie vorgesehen.

Strandbad schließt – Freibad bleibt geöffnet

Der Reihe nach: Die Saison im Freibad hatte am 11. Mai begonnen und im Strandbad am 1. Juni, und sie sollte in beiden Bädern eigentlich am 1. September enden. Im Strandbad an der Hohen Bünte 10 wird das auch so sein. „Nächste Woche sinken die Temperaturen und sollen sich dann in der Woche nur noch um die 20 bis 21 Grad Celsius bewegen“, sagt Jürgen Neumann. Er ist seit diesem Jahr einer der beiden neuen Geschäftsführer der Gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH.

Doch wer im Stadtgebiet weiter unter freiem Himmel schwimmen will, kann aufs Freibad Arnum an der Hiddestorfer Straße 14 ausweichen. Das bleibt noch bis Sonntag, 8. September, geöffnet, jedoch in der letzten Woche vor Saisonschluss mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Die Zeiten im Strandbad und Freibad

Das sind die genauen Zeiten: Dienstag bis Freitag, 27 bis 30. August, jeweils von 6.30 bis 20 Uhr, sowie Sonnabend und Sonntag, 31. August und 1. September, von 10 bis 20 Uhr, danach täglich bis Sonnabend, 7. September, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 8. September, von 13 bis 19 Uhr. Das Strandbad ist von Dienstag bis Freitag, 27. bis 30. August, jeweils von 13 bis 20 Uhr geöffnet und am Sonnabend und Sonntag, 31. August und 1. September, in der Zeit von 10 bis 20 Uhr.

Hundeschwimmen im Freibad

Für den Saisonabschluss am 8. September in Arnum gibt es wieder ein Hundeschwimmen. Das bedeutet: Bevor das Wasser aus dem Becken gelassen wird, dürfen sich die Vierbeiner darin austoben. Die Halter dürfen mit ins Wasser.

„Die Resonanz im Vorjahr war sehr gut“, sagt Neumann. Einige andere Bäder wie Springe-Bennigsen, Ronnenberg-Empelde und Lehrte haben das Hundeschwimmen 2018 angeboten. Arnum werde auch in diesem Jahr wieder zu den Ersten gehören.

Der Eintritt beträgt wie im Vorjahr 50 Cent pro Fuß und Pfote. Ein Hundebesitzer zahlt also mit seinem Hund 3 Euro. Die Freibadinitiative, das ist der Förderverein des Freibades Arnum, sorgt wieder für einen Imbiss und Getränke.

Alle Frei- und Naturbäder in Hemmingen und Umgebung mit Öffnungszeiten und Tipps gibt es hier.

Von Andreas Zimmer