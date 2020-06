Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Das hätten sich Jürgen Neumann und Joachim Pönack anders gewünscht: Die Geschäftsführer der gemeinnützigen Hemminger Bäder GmbH blickten zur Eröffnung des Freibads Arnum und des Strandbads am Wochenende auf recht leere Schwimmbecken. Nicht mehr als 100 Gäste besuchten die beiden Bäder pro Tag. „Ich hatte auf mehr Besucher gehofft. Doch ungewöhnlich ist ein eher verhaltener Saisonstart nicht“, sagt Pönack. Das Freibad hatte am Sonnabend und wegen des Coronavirus drei Wochen später geöffnet als ursprünglich geplant. Für die Eröffnung des Strandbads hingegen hatten Neumann und Pönack ohnehin den 30. Mai vorgesehen.

Das Wetter lädt noch nicht zum Verbleiben im Bad ein

Pönack sieht den Grund für die wenigen Besucher nicht etwa in der Angst vor dem Coronavirus: „Das Wetter ist noch nicht so schön, dass Familien zu uns kommen und den ganzen Tag hier verbringen.“ Die meisten zögen nur ein paar Bahnen und gingen dann wieder, sagt er bezogen auf das Freibad Arnum. Im Foyer müssen die Besucher eine Maske tragen. Dort können sie bar oder mit Karte bezahlen. Es gibt zwei voneinander abgetrennte Wege. Der eine führt an der Kasse vorbei ins Bad, der andere aus dem Bad heraus. Ebenso ist es im Strandbad geregelt. „Wir haben uns zunächst darauf geeinigt, im Freibad nicht mehr als 250 Besucher zuzulassen“, sagt Pönack. Die Zahl könne aber noch erweitert werden.

Die Treppe zum großen Becken im Freibad Arnum ist abgesperrt. Dies ist häufig ein Knotenpunkt, an dem viele Gäste aufeinandertreffen. Quelle: Tobias Lehmann

Die Becken sind derzeit noch ohne Beschränkungen zugänglich. „Wenn es zu voll werden sollte, könnten wir auch Bahnen ausweisen, doch diese Frage stellt sich im Moment nicht“, sagt Pönack. Die Rutsche im Freibad ist gesperrt. Auch auf dem grundsätzlich geöffneten Spielplatz sind einige Spielgeräte noch mit Flatterband abgetrennt. Allerdings nicht wegen des Coronavirus. „Das sind neue Geräte, die uns der Förderverein gespendet hat“, sagt Pönack: „Die müssen wir in den nächsten Tagen noch installieren, bevor wir sie freigeben.“ Unter anderem handelt es sich um ein Klettergerät und eine Schaukel für Kleinkinder.

Besucher müssen die kalte Dusche nutzen

Zu den wenigen Schwimmerinnen im großen Freibadbecken zählte am Sonntagmittag auch Lena Wilhelms. „Das Wasser ist noch ein bisschen frisch. Aber es macht trotzdem Spaß“, sagte sie. Der Besuch im Freibad sei für sie kaum anders als gewohnt. „Nur dass wir Besucher jetzt kalt draußen duschen müssen, ist nicht so toll“, sagt sie. Die warmen Duschen in den Innenräumen sind wegen der Ansteckungsgefahr gesperrt.

Lena Wilhelms genießt es, im Freibad Arnum mal wieder ein paar Bahnen zu ziehen. Quelle: Tobias Lehman

Auch Umkleideräume und Schränke in den Innenräumen stehen nicht zur Verfügung. Pönack sagt, dass die Gäste am besten schon in Badekleidung in das Bad kommen: „Das ist wie in den Fitnessstudios. Auch dort wird empfohlen, die Trainingsanzüge bereits zu tragen.“ Es stehen allerdings auch noch ein paar nach oben offene Umkleideräume auf dem Gelände des Freibads zur Verfügung, die genutzt werden können. Pönack sagt, dass vieles einfach noch ausprobiert werden muss. „Wir alle haben einfach keine Erfahrungen mit Pandemien. Wenn in zehn Jahren ,Corona-Zwei’ kommt, werden wir viel besser vorbereitet sein“, sagt der Geschäftsführer.

Öffnungszeiten in den Bädern

Das Strandbad Hemmingen ist an Ferientagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet, an den übrigen Tagen von 13 bis 20 Uhr. Das Freibad in Arnum ist täglich bis 20 Uhr geöffnet. Der Einlass ist wochentags in der Regel ab 6.30 Uhr, freitags ab 13 Uhr und an Wochenenden sowie Feiertagen ab 10 Uhr.

Von Tobias Lehmann