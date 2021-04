Hemmingen

Das Problem taucht an vielen Grundschulen immer wieder auf: Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto direkt zur Schule, was zu Spitzenzeiten häufig zu einem Verkehrschaos führt. Der Vorsitzende des Hemminger Verkehrsausschusses Jan Dingeldey (CDU) sagt, dass ihn gerade erst wieder eine Mutter angeschrieben und auf die ungünstige verkehrliche Situation an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld aufmerksam gemacht hat.

So sieht das Schild für einen Sammelpunkt für den Schulweg in Hemmingens Nachbarstadt Springe aus. Quelle: Andreas Zimmer

Vor etwa einem Jahr hat die Stadt deshalb beschlossen, eine Idee aus der Kommune Springe aufzugreifen und in allen Stadtteilen mit Grundschulen Sammelpunkte einzurichten. Das betrifft Arnum, Hemmingen-Westerfeld und Hiddestorf. Dort könnten Eltern ihre Kinder absetzen. Sie würden dann gemeinsam in Begleitung eines Lehrers zur Schule gehen. Dafür hat die Stadt 5000 Euro eingeplant.

Sammelpunkte statt Elterntaxi

Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing sagte am Montag, 19. April, auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Herausforderungen wegen des Coronavirus für viel Mehrarbeit in der Verwaltung gesorgt habe und das Projekt deshalb bisher aufgeschoben wurde. „Wir planen aber weiterhin, es in Abstimmung mit den Eltern umzusetzen“, sagt sie. So solle auch gemeinsam mit den Eltern über geeignete Stellen für die Sammelpunkte gesprochen werden.

Am Kiss+Go-Platz in Arnum können Eltern ihre Kinder für den Besuch der Wäldchenschule absetzen. Quelle: Tobias Lehmann

Dingeldey weist darauf hin, dass sich das Problem an der Wäldchenschule in Arnum durch den dort im vergangenen Jahr eingerichteten Kiss+Go-Parkplatz am Hundepfuhlsweg bereits entzerrt habe. Dort setzen die Eltern ihre Kinder ab, geben ihnen noch einen Kuss und lassen sie dann über den kurzen Abschnitt durch den Schulwald zur Schule gehen. „Bei der Grundschule in Hemmingen-Westerfeld ist das baulich allerdings alles etwas schwieriger“, sagt er. Während der Bauphase der neuen Mensa werde es zudem vermutlich noch weniger Parkmöglichkeiten an der Schule am Köllnbrinkweg geben.

Projekt Bus mit Füßen auch für Hemmingen?

„Wir sollten über verschiedene Ansätze nachdenken“, sagt Dingeldey. Ein Sammelpunkt für die Grundschüler könne die Situation entlasten. Eine weitere Möglichkeit wäre das Projekt „Bus mit Füßen“, das unter anderem in der Stadt München umgesetzt wird. Dort sind analog zu einer Buslinie verschiedene Stationen eingerichtet, an denen die Eltern ihre Kinder absetzen können. In Begleitung einer Lehrkraft fahren sie dann aber eben nicht mit dem Bus, sondern gehen die Strecke zur Schule zu Fuß.

Zudem sollten auch Anreize für die Jungen und Mädchen geschaffen werden, zu Fuß zur Schule zu kommen. „Für diejenigen, die zu Fuß zur Schule gehen, könnte es zum Beispiel eine Belohnung geben“, sagt er. In Arnum wird das durch das Angebot des Bewegungspasses des Regionssportbunds Hannover gerade umgesetzt. Die Sportliche Vereinigung Arnum bietet das Projekt gemeinsam mit der Wäldchenschule an. Wenn die Kinder 20-mal zu Fuß zur Schule kommen und die Eltern das in dem Bewegungspass bestätigen, gibt es dafür eine kleine Belohnung. Das Projekt läuft jetzt zunächst bis zu den Sommerferien.

Von Tobias Lehmann