Einige sammeln Münzen oder Briefmarken und bestücken damit zu Hause ein Regal. Andere haben größere Sammelleidenschaften – und füllen damit einen ganzen Dachboden. So wie der im Jahr 2002 verstorbene Harkenblecker Landwirt Wilhelm Schottmann. „Mein Großvater hat von 1970 an Glasflaschen und Glasbehälter aller Art gesammelt und diese in einer Liste aufgeführt. Zum Schluss waren es fast genau 8000“, weiß Enkel Heiko Schottmann zu berichten.

Vollgestaubt stehen die – allesamt leeren – Flaschen noch heute in vierstelliger Zahl unter dem Scheunendach der Familie. Da sind Miniaturfläschchen für alkoholische und medizinische Zwecke ebenso darunter wie mehrere Liter große Weinballons im Korbgeflecht, italienische Olivenölflaschen und Multisanostol für Kinder. Dazu fränkische Wein-Bocksbeutel, Bärenjäger Honiglikör und italienischer Lambrusco, ebenso Parfümflakons. Auch Flaschen von Getränkeproduzenten aus der Region sind hier zu finden, darunter Bredenbecker Weizen-Edelkorn und Bierflaschen der einstigen Pattenser Brauerei H. Pullmann.

Sammlung mit besonderen Flaschen

Als man in Harkenbleck im Laufe der Jahre mitbekam, dass Wilhelm Schottmann Flaschenbehältnisse aller Art sammelt, musste er zum Teil gar nicht mehr selbst auf die Suche gehen: Freunde und Nachbarn brachten ihm regelmäßig Flaschen und Behälter daheim vorbei. Zu den in 42 Jahren bis 2002 angesammelten Besonderheiten gehörten dabei als ältestes Stück ein halbrunder Flachmann aus dem Jahr 1870 mit dem Aufdruck „Nun hat die Reserve Ruh“ ebenso wie eine nur zwei Zentimeter hohe Whiskyflasche.

„Angefangen hatte alles damit, dass mein Opa 1970 bei Vermessungsarbeiten in einem Straßengraben eine leere Schnapsflasche ‚Flensburger Feuer‘ fand“, erzählt Heiko Schottmann. „Die hatte einen Glaspfropfen, was er wohl interessant fand.“ Und so richtete sich sein Großvater auf vielen Metern Regalfläche auf dem Dachboden Platz für seine stetig wachsende Flaschensammlung ein. Mit allen damit zusammenhängenden Problemen: von einer viele Zentimeter hohen Schneedecke im Winter 1982, weil es wohl kräftig ins undichte Dach hineingeschneit hatte, bis hin zur – nicht alkoholischen - Hausmarke „Harkenblecker Eulenschiss“ auf zahlreichen Flaschen durch mehrere Meter darüber ihren Nachwuchs aufziehende Vögel im Dachfirst.

Sonderausstellung beim „Flaschensepp“ in der Schweiz

Seit dem Sommer 2018 hat sich die gläserne Sammlung auf dem Dachboden nun etwas gelichtet. Um Platz für eine andere Nutzung zu finden und dabei die Flaschen nicht einfach im Altglas zu entsorgen, war Heiko Schottmanns Lebensgefährtin Nadine Kluge im Internet auf das Schweizer Flaschenmuseum Willisau mit seiner 40.000 Flaschen großen Sammlung gestoßen. Mit zwei großen Autotransporten holte der landesweit dort nur als „Flaschensepp“ bekannte Sammler Sepp Stadelmann begeistert für seinen Museumsverein rund 3500 der Flaschen ab. Sortiert – und gereinigt wurden sie im Mai 2019 dann in einer Sonderausstellung der Schweizer Öffentlichkeit als eine Sammlung aus dem deutschen Harkenbleck bei Hannover präsentiert. Zur Eröffnung waren auch Wilhelm Schottmanns Sohn Claus-Wilhelm mit dessen Ehefrau Rosi sowie Enkel Heiko mit seiner Freundin Nadine Kluge eingeladen worden.

Ob die Schweizer noch ein drittes Mal Flaschen abholen werden, ist ungewiss. Etwa 4500 sind jetzt noch da. „Wer Interesse an einer größeren Zahl der Flaschen hat, kann sich gern bei uns melden“, lädt Heiko Schottmann Sammler ein, so beim Räumen des Dachbodens mit zu helfen. Schließlich stehen dort noch weitere, oft Platz einnehmende Sammelobjekte des Opas: landwirtschaftliche Gerätschaften, Waagen, Milchkannen und alte Schösser, ein Spinnrad, Tintenfässer und historische Feldhamsterfallen.

Von Torsten Lippelt