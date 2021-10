Arnum/Wennigsen/Barsinghausen

„An der Wäldchenschule habe ich mich schnell eingelebt“, sagt Sandra de Corte. „Es gefällt mir gut, und ich bin sehr gerne hier.“ Seit dem neuen Schuljahr ist die 52-Jährige neue stellvertretende Schulleiterin an der Arnumer Grundschule. Jetzt hat sie sich im städtischen Bildungsausschuss vorgestellt.

De Corte übernimmt die Stelle von Britt Peters, die von August 2017 bis August 2019 stellvertretende Schulleiterin der Wäldchenschule war. Seitdem war die Stelle in Arnum vakant.

Sandra de Corte hat in Barsinghausen unterrichtet

Sandra de Corte hat 25 Jahre lang an zwei Grundschulen in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) als Lehrerin gearbeitet. Vor knapp zwei Jahren hat sie geheiratet und ist nach Holtensen in der Gemeinde Wennigsen gezogen. Ein Jahr lang hat sie anschließend an der Adolf-Grimme-Grundschule in Barsinghausen unterrichtet. Am 1. August trat sie dann ihre Stelle als Konrektorin der Wäldchenschule am Klapperweg an.

Um ihre neue Schule kennenzulernen, hat sie dort bereits im Juni und Juli für ein paar Wochen gearbeitet. Seit Ende der Sommerferien unterrichtet Sandra de Corte dort Mathematik, Deutsch, Sport, Sachkunde und Kunst. Außerdem betreut sie eine zweite Klasse als Klassenlehrerin.

Aber auch die Erstellung von Stunden-, Raum- und Vertretungsplänen gehört zu ihren Aufgaben als stellvertretende Schulleiterin. Bei der Umsetzung der aktuellen Corona-Auflagen an der Schule stimmt sie sich mit Schulleiterin Claudia Neuber ab.

Sandra de Corte hat zwei erwachsene Töchter und ein Enkelkind. In ihrer Freizeit ist sie viel mit ihrem Hund unterwegs und singt gerne.

Von Stephanie Zerm