Hemmingen

Auf der Landesstraße 389 in und vor Wilkenburg sind noch in diesem Jahr Bauarbeiten geplant. Sie erstrecken sich auf den Abschnitt von der Einmündung Dorfstraße/Wülfeler Straße außerorts bis in Höhe Kirchstraße innerorts. Möglicherweise wird diese Strecke dafür komplett gesperrt.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat die Pläne der Stadt zur Information und Abstimmung gegeben. Sie wurden in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt vorgestellt. Demnach soll die Einmündung an der Wilkenburger Spinne, also Dorfstraße/Wülfeler Straße, umgebaut und damit sicherer werden. In dem Bereich soll die Höchstgeschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde sinken.

Radweg in Wilkenburg wird saniert

Ein sanierter zwei Meter breiter Radweg soll dann von der Wilkenburger Spinne nach Wilkenburg führen. In Höhe Kirchstraße/Steinweg, so die Pläne, wird der Gehweg mit dem Schild „Radfahrer frei“ versehen, von zwei auf drei Meter verbreitert und durch ein Hochbord von der künftig schmaleren Straße getrennt. Auf der südlichen Seite sollen Radfahrer auf einem Schutzstreifen fahren und im Bereich des Steinweges durch Nutzen der bestehenden Ampel auf die westliche Seite gelenkt werden.

Holger Falke (DUH) äußerte Bedenken: „Die L 389 dort ist die Zubringerstraße nach Hannover par excellence.“ Radfahrer sollten, da die Straße künftig schmaler ist, besser auf dem kombinierten Weg bleiben. Ulrike Roth (Bündnis Grüne) wies darauf hin, dass die Autofahrer 1,20 Meter Abstand zum Schutzstreifen halten müssen. „Egal, wie wir es hin- und herschieben, wir haben zu wenig Platz“, sagte sie. Roth forderte deshalb Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt. Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Stadtverwaltung, erläuterte, dass generell Geh- und Radwege bei der Planung in den vergangenen Jahren breiter geworden seien, zugleich aber auch die Auflagen für den Radverkehr auf Schutzstreifen zu beachten seien.

Umbau der Querungshilfe wird zu teuer

2022 soll dann der Abschnitt von der Kirchstraße bis zur Straße An der Mühle an der Reihe sein. Noch in diesem Jahr soll der Abschnitt von Wilkenburg nach Arnum saniert werden. Die Stadt fordert die Querungshilfe am Ortsausgang in Richtung Arnum umzubauen, doch die Chancen dafür sind schlecht. Für einen Umbau müsste ein Grundstück gekauft werden und der Gehweg im südlichen Bereich würde entfallen. Axel Schedler gab zu bedenken, wenn es dort keinen Gehweg mehr gibt, erübrige sich auch die bestehende Querungshilfe. Der Fachbereichsleiter betonte ausdrücklich, dass es sich nicht, wie vielfach falsch angenommen werde, um eine Mittelinsel handele. Damals habe es geheißen: entweder etwas, um die L 389 zu queren, oder etwas zur Verkehrsberuhigung.

Die Sanierung der L 389, die durch vier Hemminger Stadtteile führt, ist auch Thema in der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, 27. Mai. Sie beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

Von Andreas Zimmer