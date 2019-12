Hemmingen-Westerfeld

Mit einem mehr als zweieinhalbstündigen und abwechslungsreichen Schauturnen hat der Sportclub (SC) Hemmingen-Westerfeld seine Gäste bestens unterhalten. Rund 250 Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag die Vorführungen von rund 150 Sportlern des Vereins in der Tribünensporthalle an der Hohen Bünte.

Die Aktiven im Alter von sechs bis 60 Jahren aus den Sparten Tischtennis, Tanzen, Turnen, Trampolin und Rhönrad zeigten ihre über Monate einstudierten Choreografien und damit ihr umfangreiches Leistungsspektrum. Da flitzten Tischtennisbälle gekonnt über die Platte, Eltern turnten mit ihren Kleinkindern. An Geräten wurde ebenso in Choreografien geturnt wie auf dem Boden.

Zu den optischen Höhepunkten gehörten nach der Pause die durch die abgedunkelte Halle zu Showmusik agierenden Rhönradfahrerinnen, aber auch die im Schwarzlicht springenden und in Neonfarben leuchtenden Turnerinnen auf dem Trampolin.

Auch den stimmungsvollen Schlusspunkt des Schauturnens setzte die inzwischen 86 Kinder und Jugendliche zählende und sportlich erfolgreiche Trampolinsparte. Mit der im Dunkeln zu Leuchtstäben und Lichtelementen laufenden Vorführung „The Greatest Showman“, benannt nach dem gleichnamigen Musical, verzauberten die Sportler ihr begeistertes Publikum mit der Welt des Zirkus.

Das letzte Schauturnen liegt vier Jahre zurück. Der SC-Vorsitzende Gerd Gerlach, der die Veranstaltung am Sonntag unterhaltsam moderierte, lobte die Spartenleiter, den Schauturnen-Organisator Thorsten Langner und besonders alle beteiligten Sportler. „Das war ganz großes Kino und beste Werbung für unseren Verein. Ich bin total stolz, Euer Präsident zu sein.“

Die 250 Zuschauer in der Tribünensporthalle in Hemmingen-Westerfeld bekommen viel zu sehen: Das etwa zweieinhalbstündige Schauturnen endet mit Musicalelementen und Leuchtstäben.

Von Torsten Lippelt