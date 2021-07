Devese/Ohlendorf/Hiddestorf

Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer zeigen sich irritiert: Seit mehreren Tagen ändern sich die Sperrungen und Ausschilderungen an der Kreisstraße 225 zwischen Ohlendorf und Devese.

Im Zuge des Baus der B-3-Ortsumgehung war die Strecke zwischen Devese und Ohlendorf – im nördlichen Teil Stadtweg benannt und im südlichen Teil Sohlkamp – im Frühjahr für den Umbau zu einem Wirtschaftsweg abgesperrt worden. Radfahrer und Fußgänger durften die asphaltierte Straße weiter nutzen. Mittlerweile ist links und rechts Asphalt entfernt worden, sodass nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht, die Seitenbereiche sind nur noch geschottert. Doch nun ist in den vergangenen Tagen sowohl die Beschilderung als auch die Absperrung geändert worden.

Provisorium gilt bis Oktober

Regionssprecher Klaus Abelmann verweist darauf, dass das Land Auftraggeber sei, und übergangsweise seit dem 9. Juli bis zum 11. Oktober 2021 ein „provisorischer Verkehrszeichenplan“ gilt. Bei diesem ist die K225 wie vorgesehen in Devese auf dem Stadtweg in Höhe des Gertrud-Kochanowski-Weges bis zum Sohlkamp – Höhe Galerie-Café Webstuhl – voll gesperrt.

An der Abzweigung zum Waldkindergarten und Galerie-Café übersehen offenbar mancher Fahrer oder manche Fahrerin das Verbotsschild (im Hintergrund). Quelle: Torsten Lippelt

Wer von Devese aus kommt, sieht in Höhe der Einmündung zum Galerie-Café einen weißen Linksabbiegerpfeil auf blauem Grund, und wer vom Café kommt, einen Pfeil nach rechts in Richtung Ohlendorf. Allerdings konnten Fußgänger und Radfahrer, die in den vergangenen Tagen entspannt auf der scheinbar gesperrten Strecke unterwegs waren, durchaus in die Gefahr geraten, dabei von einem Auto überfahren zu werden.

Denn sowohl auf der Deveser als auch auf der Ohlendorfer Seite waren zu diesem Zeitpunkt die Absperrpfosten und Schranken komplett demontiert worden. Von Süden her wies in eineinhalb Kilometer Entfernung eine Tafel zwar darauf hin, dass die Zufahrt bis zum Galerie-Café frei und erlaubt ist. Von dort dann wies beim Verlassen des Parkplatzes aber kein weiteres Schild darauf hin, dass das Linksabbiegen nach Devese verboten ist.

Hier kommt kein Auto durch: Absperrung in Devese. Quelle: Torsten Lippelt

Und von Devese aus war zwar die Pkw-Durchfahrt verboten, aber mangels Sperrschranke fuhren manche dann doch mal schnell durch. Inzwischen stehen zumindest wieder mobile Absperrbaken an beiden Seiten.

