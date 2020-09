Wilkenburg

Es war ein Debüt: Fünf junge Schleiereulen sind am Dienstagvormittag vor der St.-Vitus-Kirche in Wilkenburg beringt worden. „Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass bei uns Schleiereulen gebrütet haben. Sie sind durch die extra im Turm eingebaute Einflugöffnung gekommen, die vorher von unseren Turmfalken zum Brüten genutzt worden ist“, sagte Pastorin Harriet Maczewski.

Sieben Mitglieder des Naturschutzbundes ( Nabu) Hannover und Hildesheim haben die Tiere beringt, die in dem Nistkasten aus dem Ei geschlüpft sind. „Schleiereulen brüten zumeist zweimal hintereinander im Jahr. Das – und die Zahl der Eier – hängt davon ab, wie viele Mäuse der männliche Altvogel findet, um den weiblichen zur Eiablage zu motivieren“, erläuterte Manfred Wichmann vom Nabu Hannover. Mit fünf Jungvögeln – und einem unbefruchteten Ei – liegt das Schleiereulenpärchen von St. Vitus über dem aktuellen Durchschnitt von etwas unter vier Küken. Der älteste Jungvogel ist etwa sechs Wochen alt, die anderen sind jeweils zwei bis drei Tage jünger.

Eulengruppe beim Nabu geplant

Unter tatkräftiger Mitwirkung von Angelika Krueger, die beim Hildesheimer Nabu eine Eulengruppe aufbauen will, brachte der auf diesem Gebiet erfahrene Jürgen Schumann zur späteren Identifikation der Tiere jeweils einen kleinen nummerierten Aluminiumring am Bein der Jungvögel an. In geraden Kalenderjahren wie diesem erfolgt dies am rechten, in den ungeraden Jahren am linken Bein.

Anschließend transportierten Laura Wachter vom Nabu Hannover und ihre Hildesheimer Tierfreundin Maxi Sophia Weber die Jungvögel wieder in ihren Nistkasten hoch oben im Kirchturm. Vereinfacht wurde die etwa halbstündige Aktion dadurch, dass sich der Nachwuchs der Schleiereulen dabei kaum rührte. Denn die Jungvögel stellen sich stets tot, wenn Gefahr zu drohen scheint.

Schleiereulen können bis zu 15 Jahre alt werden

Im Idealfall können Schleiereulen wohl bis zu 15 Jahre alt werden. „Unsere älteste, die wir bisher gefunden haben, war fünf“, sagt Manfred Wichmann und hofft beim Wilkenburger Nachwuchs auf ein langes Eulenleben.

Von Torsten Lippelt