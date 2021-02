Hemmingen

„So viel Schnee in so kurzer Zeit hatte ich in meiner Amtszeit noch nie.“ Das sagt Claus Schmidt, Leiter des städtischen Betriebshofs, der auf eine rund 30-jährige Tätigkeit in Hemmingen zurückblicken kann. „In dieser Intensität war der Schneefall außergewöhnlich.“ 13 Mitarbeiter im Winterdienst seien innerorts im Dauereinsatz. Außerorts sorgt die Straßenmeisterei für geräumte Strecken.

Die Räumfahrzeuge des Betriebshofs der Stadt Hemmingen sind im Dauereinsatz. Quelle: Stadt Hemmingen

Dem ersten Einsatz des Betriebshofs am Sonnabendabend folgten Schmidt zufolge weitere am Sonntagmorgen, -mittag und -abend. Auch am Montagmorgen waren die Räumfahrzeuge, darunter Schlepper und Transporter, und die Fußgruppe, die schippt und streut, schon wieder unterwegs – auf den städtischen Straßen und auf Gehwegen, an denen die Stadt Anlieger ist wie beispielsweise vor Kindertagesstätten und Schulen.

Stadt räumt Haupt- und Nebenstraßen

Stets werden Schmidt zufolge erst die Hauptstraßen geräumt wie zum Beispiel die Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld und wichtige Nebenstraßen, etwa auf denen Schulbusse fahren. Erst danach seien weitere Nebenstraßen an der Reihe. „Die Nebenstraßen machen mehr Arbeit, denn sie sind oft enger und verwinkelter.“ Der Betriebshof streue auch Salz. Unter der Schneedecke seien oft Eisbahnen, die dadurch antauten und dann besser zu räumen seien.

Das erste Luftbild der im November 2020 eröffneten B-3-Ortsumgehung Hemmingen bei Schnee: Links die Kreuzung mit der Gaststätte Mutter Buermann in Devese und rechts das Gewerbegebiet Devese/Hemmingen-Westerfeld. Die Kamera auf der Drohne erfasste den Blick in Richtung Hannover. Quelle: Harald Schneider

Nennenswerte Unfälle im Hemminger Stadtgebiet hat es laut Polizei bis Montagmittag nicht gegeben. Es seien ohnehin wenige Fahrzeuge unterwegs gewesen, teilte der Einsatz- und Streifendienst mit.

Die Feuerwehr weist darauf hin, beim Schneeräumen auf Gehwegen und Straßen darauf zu achten, dass die Hydranten frei sind. Bei einem Einsatz würde es sonst recht lange dauern, bis die Feuerwehr an Löschwasser kommt, erläutert der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes Region Hannover, Karl-Heinz Mensing. Seit dem heftigen Schneefall musste die Feuerwehr in Hemmingen noch nicht ausrücken.

Schneeräumen auf Gehwegen

Laut Stadtverwaltung sind bei Schneefall Gehwege, die bis zu 1,50 Meter breit sind, vollständig und die übrigen mindestens in einer Breite von 1,50 Metern zu räumen. Wo kein Gehweg ist, ist ein mindestens ein Meter breiter Streifen neben der Fahrbahn oder am äußersten Fahrbahnrand freizuhalten.

Zugeschneit: Die alte B 3 am Ortseingang von Arnum in Richtung Pattensen hat unser Leser Daniel Josten im Bild festgehalten. Quelle: Daniel Josten

Der Abfallentsorger Aha hatte schon zum Wochenende darauf hingewiesen, das möglicherweise Tonnen nicht geleert und Säcke nicht abgeholt werden können. Dann müssten sie wieder zurück auf das eigene Grundstück gebracht werden. Bei der nächsten regulären Abholung werden die Abfälle und Wertstoffe dann mitgenommen. Auch das Unternehmen Remondis bittet, gelbe Säcke, die nicht mitgenommen wurden, bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereinzuholen.

Nach Schneefall wird es klirrend kalt

Und die Aussichten: Der Schnee bleibt vorerst liegen, denn die Temperaturen in Hemmingen kommen vorerst tags und nachts nicht über null. Laut Wettervorhersage sinken sie am Dienstag sogar auf bis zu minus 16 Grad. Die Höchsttemperatur soll bei minus sechs Grad liegen. Auch Anfang nächster Woche sollen die Werte noch zwischen minus zwei und minus acht Grad schwanken.

Von Andreas Zimmer