Hemmingen/Hannover

Jan Dingeldey (CDU) bleibt Bürgermeister in Hemmingen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat am Montag eine Klage von Veikko Harder zurückgewiesen, der bei der jüngsten Kommunalwahl ebenfalls für das Bürgermeisteramt kandidiert hatte. Dingeldey hatte im September 2021 Schokolade in den Wahllokalen verteilt. Im November 2021 hatte der Hemminger Rat die Wahleinsprüche von Veikko Harder zurückgewiesen.

Das sagt Dingeldey

Dingeldey nannte das Urteil im Gespräch mit dieser Zeitung als „erfreuliche Bestätigung meiner bisherigen rechtlichen Einschätzung“. Er wisse aber nun, dass sich ein Dankeschönsagen für die Wahlhelfer auf diese Weise nicht wiederholen dürfe. An jenem Wahlsonntag habe er nicht damit gerechnet, dass dem Ganzen Zweifel anlasten könnten.

Das sagt Harder

Wird Veikko Harder nun Rechtsmittel einlegen und vor das Oberverwaltungsgericht Lüneburg ziehen? Auf Anfrage dieser Zeitung teilte er mit, er wolle erst einmal die schriftliche Begründung des Gerichts abwarten. Am Montag sei ein ebenso „überraschendes“ wie „recht unglückliches Urteil“ zustande gekommen. „Bedeutet das, das nun jeder in Deutschland am Wahltag Kamellen verteilen darf?“, fragte Harder. „Es muss doch eine Chancengleichheit da sein.“ Wäre er an Dingeldeys Stelle, würde „er sich in Grund und Boden schämen und die eigenen Konsequenzen ziehen“.

Tritt Harder bei nächster Bürgermeisterwahl wieder an?

Auf die Frage, ob Harder bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Hemmingen wieder kandidieren würde, sagte er: „Lust habe ich schon.“ Aber diese Entscheidung sei zu einem anderen Zeitpunkt zu fällen: „Wir leben im Hier und Jetzt.“

So sieht es die CDU-Fraktion im Rat der Stadt

Ulff Konze, Vorsitzender der Hemminger CDU-Ratsfraktion, sprach am Montag von einer „klaren Entscheidung“ des Gerichts. „Das ist erfreulich und schafft Klarheit“, sagte der Fraktionschef. „Jede andere Entscheidung wäre für uns überraschend gewesen.“