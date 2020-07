Mit 32 Einsatzkräften sind die Hemminger Feuerwehren am Sonnabend zur Kita an der Schulstraße in Hiddestorf ausgerückt. Gebrannt hat es dort jedoch nicht – es war der vierte Fehlalarm binnen weniger Wochen. Bei der fehlerhaften Brandmeldeanlage besteht offenbar Handlungsbedarf.