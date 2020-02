Hemmingen

Die zahlreichen klimafreundlichen Ideen von rund 80 Schülern aus den Jahrgängen neun und zehn der Carl-Friedrich-Gauß-Schule Hemmingen sollen nicht verpuffen. Einige Schülervertreter werden jetzt die Vorschläge, die sie beim Projekt Plenergy im Dezember entwickelt haben, im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr im Ratssaal des Rathauses vorstellen. Die Klimaschutzagentur hatte das Projekt in Hemmingen organisiert.

Schüler präsentieren 16 Projekte für den Klimaschutz

Die Schüler haben dabei in den selbst entwickelten Fachausschüssen Mobilität, Konsum, Strom, Gebäude und Öffentlichkeitsarbeit Ideen entwickelt, um die Stadt klimafreundlicher zu machen. In einer fiktiven Ratssitzung haben dann alle 80 Schüler über die Ideen beraten und insgesamt 16 Vorschlägen zugestimmt, die jetzt im offiziellen Ausschuss der Stadt präsentiert werden.

Eine Auswahl der Vorschläge:

Treuepunkteheft: Ein Vorschlag lautet, dass die Stadt ein Treuepunkteheft herausgibt, um den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu machen. Wenn Bürger in lokalen Geschäften regionale Produkte kaufen, bekommen sie einen Stempel in dieses Heft. Ab einer bestimmten Zahl von Stempeln sollen die Bürger dann von der Stadt kostenlos ein Tagesticket bekommen.

Vegetarischer Tag in der Mensa: Weiterhin fordern die Schüler einen vegetarischen Tag pro Woche in der Schule. Dort sollen in der Mensa und der Teestube ausschließlich vegetarische Produkte angeboten werden. Zudem sollten die Schüler ihre jeweiligen Portionen selbst bestimmen können, „um die Lebensmittelverschwendung zu verringern“, heißt es in dem Antrag der Schüler. Weiterhin schlagen die Schüler vor, das Angebot der KGS auf saisonales Obst und Gemüse zu erweitern.

Tablets statt Bücher: Von den Schülern befürwortet wurde auch der Vorschlag, bis 2021 an der KGS fair produzierte Tablets einzuführen. Als Begründung wird genannt, dass Tablets umweltfreundlicher sind als Bücher und zudem auch größere Mengen an Daten schneller zur Verfügung stellen können. Darüber hinaus können Bücher durch das Tragen Rückenschmerzen verursachen.

Solarzellen: Auf dem Dach der Schule sollten Solarplatten zur Stromerzeugung installiert werden. Zudem sollte eine Batterie angeschafft werden, um die Energie zu speichern, sodass die Schule sich selbstständig mit Strom versorgen kann. Die Anschaffung sei zwar teuer, doch auf lange Sicht lohne es sich, argumentieren die Schüler. Zudem werde die KGS so zur Vorzeigeschule für den Umweltschutz.

Schüler fordern Politik zur Umsetzung ihrer Vorschläge auf

In weiteren Vorschlägen fordern die Schüler die Einrichtung von Paketboxen in der Stadt, die Ansiedlung eines Unverpacktladens und Pläne zur Entwicklung einer höheren Fahrradfreundlichkeit in Hemmingen. Die Schüler haben ihre Ergebnisse in einem Blog auf der Seite www.plenergy.de zusammengefasst. Sie schließen ihre Beiträge dort mit dem Fazit: „Es war ein ziemlich cooles Projekt, und man hat viel dazu gelernt.“ Zudem drücken sie ihre Hoffnung aus, dass die Politiker die Beschlüsse der Schüler in die Politik aufnehmen. „Wer weiß, vielleicht werden wir bald Solarzellen auf dem Dach der Schule sehen oder endlich Tablets anstatt schwerer Bücher in unseren Taschen mit uns tragen“, fassen die Schüler zusammen.

