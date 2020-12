Hemmingen/Hannover

Popsongs, Weihnachtslieder, Gedichte, Tanzvorführungen und ein Monolog von Arthur Schnitzler: Die Schule für Schauspiel, Tanz und Gesang, StagePerform, stellt jeden Tag ein neues Video ihrer Schüler ins Netz. Dort zeigen die vier- bis 19-jährigen Jungen und Mädchen, was sie künstlerisch schon alles können – und das wird gut geklickt. Statt wie geplant bis zum 24. Dezember öffnet StagePerform deshalb bis zum 1. Januar jeden Tag ein neues „Türchen“ mit einem Video.

„Ab dem November-Lockdown haben wir mit unseren Schülern während des Online-Unterrichts Theater-, Musical- und Tanzbeiträge entwickelt und ihnen gezeigt, wie sie sie selber Zuhause aufnehmen können“, sagt Stageperform-Inhaberin Petra Henniger von Wallersbrunn. Manche Lieder, in denen mehrere Kinder Soloparts singen, seien hinterher zusammengeschnitten worden.

Anzeige

Hemminger im digitalen Adventskalender von StagePerform

Seit dem 1. Dezember stellt die Schauspielschule von den Beiträgen jeden Tag einen in einem digitalen Adventskalender online. Neben Videos von den Schülern der Stageperform-Standorte in Hannover und Trainern wie Oxana Voytenko, Isabelle Gebhardt und Claudia van Veen sind dort auch die Hemminger Stageperform-Schüler zu sehen. „Insgesamt besuchen rund 30 Kinder unsere Kurse in Hemmingen“, sagt Inhaberin Petra Henniger von Wallersbrunn. Davon seien zehn im Alter von 11 bis 13 Jahren auch auf einem Video zu sehen und singen jeweils einen Part des Liedes „Hallelujah“ von Leonard Cohen. „Hinterher haben wir die einzelnen Videosequenzen zusammengeschnitten“, sagt Henniger von Wallersbrunn.

Der digitale Adventskalender der Schauspielschule erfreut sich großer Beliebtheit. „Bis heute haben sich auf allen Kanälen mehr als 15.000 Menschen die Videos angeschaut“, berichtet Henniger von Wallersbrunn. Außerdem habe sie viele bekräftigende Zuschriften erhalten. Dies tue während des zweiten Lockdowns besonders gut. Denn die Schauspielschule musste wegen der Corona-Pandemie ihre für Juni geplante große Jubiläumsshow zum 15-jährigen Bestehen im Theater am Aegi absagen.

Schauspielschule ist unter anderem auf Facebook und Instagram

„Besonders schön ist es, dass wir anscheinend vielen Menschen Freude und Heiterkeit schenken können“, sagt Henniger von Wallersbrunn. Wegen des großen Zuspruchs hat die Schauspielschule ihren digitalen Adventskalender jetzt sogar noch verlängert. Zu sehen sind die Videos auf Facebook, Instagram und Youtube unter Stageperform sowie über den Whatsapp-Kontakt (0160) 812 86 87.

Von Stephanie Zerm