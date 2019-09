Arnum

Schöner Lohn für eine gelungene Aktion: Rund 800 Euro hat der Förderverein beim ersten Schulkaffeegarten an der Wäldchenschule in Arnum eingenommen. Das teilt Vereinsmitglied Christian von Oheimb mit. Der Verein hatte die Aktion gemeinsam mit der Schulleitung dieses Jahr erstmals organisiert. Die Idee dahinter war, Lehrkräften, Eltern und Schülern ein Treffen in ungezwungener Atmosphäre zum besseren Kennenlernen zu bieten.

Rund 300 Gäste besuchen den Schulkaffeegarten

Das eingenommene Geld wird in der Projekte für die Schule investiert. Von Oheimb kündigt an, dass der Schulkaffeegarten als jährliche Veranstaltung fest etabliert werden soll. „So ein nettes Beisammensein und gute Gespräche fördern und stärken die Schulgemeinschaft“, sagt er.

Lehrer, Eltern und Schüler genießen das Picknick an der Wäldchenschule. Quelle: privat

Rund 300 Besucher sind nach seinen Angaben jetzt zu dem bunten Picknick mit Kaffee und Kuchen auf der Grünfläche zwischen der Schule und dem angrenzenden Wäldchen gekommen. „Wir haben viele positive Rückmeldungen aus der Elternschaft“, sagt Matthias Heidemann, Kassenwart der Fördervereins.

Rallye über den Schulhof

Höhepunkt für die Kinder war die Schulhofrallye, die ihnen einen kurzweiligen Nachmittag bescherte. Der Förderverein bedankt sich bei den zahlreichen Eltern, die Kuchen gespendet haben, sowie bei Familie Müller, die mit ihrer Drehorgel für musikalische Stimmung sorgten.

