Arnum

Debüt in Arnum: Zum ersten Mal laden die Wäldchenschule und der Förderverein der Grundschule für Freitag, 30. August, zu einem Schulkaffeegarten ein. Schüler und deren Familien sowie Lehrer und Mitglieder des Fördervereins treffen sich von 15 bis 18 Uhr auf einer Grünfläche beim Wäldchen am Klapperweg. Willkommen sind auch alle ehemaligen Schüler und deren Eltern sowie Lehrer.

Erster Schulkaffeegarten in der Grundschule

In ungezwungener Atmosphäre sollen sich die Teilnehmer austauschen, besser kennenlernen und so die Schulgemeinschaft stärken, erläutert Vereinsmitglied Christian von Oheimb, der das Konzept erstellt hat. Rund 300 Teilnehmer werden nach seinen Angaben erwartet, darunter sind etwa 250 Anmeldungen aus den Familien. Die Schule in Hemmingens größtem Stadtteil besuchen mehr als 300 Schüler.

Den Verkauf von Kaffee, Kuchen, Eis und Getränken organisiert der Förderverein mit Helfern aus der Elternschaft. Die Einnahmen fließen an den Verein, der ein Rahmenprogramm mit einer Schulhofrallye organisiert hat. Außerdem kommen Clowns mit Leierkasten, die zudem Ballonfiguren für Kinder herstellen.

Anmeldungen für den Schulkaffeegarten

Anmeldungen sind noch möglich unter der E-Mail-Adresse foerderverein@waeldchenschule-arnum.de. Wer mag, kann auch Picknickdecken und Mehrweggeschirr mitbringen. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Schule verlegt.

