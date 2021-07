Hemmingen

Wer soll darauf achten, dass Grundschüler sicher zur Schule kommen? Die Eltern, Lehrer, Stadtverwaltung oder die Polizei? Diese Frage stellte sich am Mittwochabend in einem Hemminger Ratsausschuss, weil es ein neues Projekt zur Schulwegsicherung geben soll. Es heißt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“.

Dabei sollen auf dem Schulweg Sammelpunkte ausgewiesen und beschildert werden. Dort sollen sich die Kinder sammeln und gemeinsam zur Schule gehen. In der Nachbarstadt Springe war das Projekt 2014 zusammen mit Klimaschutzmanagement und Polizei gestartet.

Viel Personal für Projekt „Gemeinsam zu Fuß zur Schule“?

Im Hemminger Stadtgebiet gibt es drei Grundschulen. Das Projekt soll in Arnum und Hemmingen-Westerfeld umgesetzt werden, gegebenenfalls in Hiddestorf. Bündnisgrüne und die Unabhängigen Hemminger (DUH) befürworteten den entsprechenden Antrag der SPD/CDU-Koalition, ebenso die Stadtverwaltung. Doch Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing machte auch deutlich: „Zurzeit haben wir kein Personal dafür, welches das Projekt fünf bis zehn Stunden pro Woche ein halbes Jahr lang begleitet.“ Gerwing betonte, ohne pädagogische und kontinuierliche Betreuung „wird es nicht funktionieren“.

Sie antwortete damit auf die Frage von Gerhard Ney, beratendes Mitglied der SPD: „Wer hat bei dem Projekt in Hemmingen den Hut auf?“ Denn eines stehe fest: Es sei viel Überzeugungsarbeit notwendig. „Flyer und Schilder allein werden nicht reichen“, sagte Ney.

Ramhorst: Elternvertreter sollen Vorbild sein

Ausschussvorsitzender Jens Beismann (SPD) machte deutlich: „Hier muss kein extra Personal eingestellt werden.“ Ein sicherer Schulweg sei eine „gesellschaftliche Aufgabe“. Doch wenn der „Individualismus um sich greift“ und erwartet werde, dass die Stadt „alles vorbrüht“, müsse klar gesagt werden: „Diesen vollen Service wird die Stadt nicht leisten können.“ Zum Start könne sich eine Person darum kümmern. „Aber nicht über Jahre“, betonte Beismann. „Außerdem geht es jetzt darum, das Projekt zu entwickeln und nicht übermorgen schon eins zu eins umzusetzen.“ Auch Jan Dingeldey (CDU) stellte heraus: „Es bedarf einer Kraftanstrengung aller.“

Maylin (von links), Jens Werner, Sonja Degmayr, Harald Gramberg und Polizistin Katrin Hofmann bringen die gelben Füße an der Einmündung vom Köllnbrinkweg zum Weidenkamp in Hemmingen-Westerfeld auf. Quelle: Stephanie Zerm

Wolf Hatje (DUH) sagte, möglicherweise fänden sich genügend Ehrenamtliche. „Es gibt in Hemmingen viele Ältere, die sich nach Beschäftigung sehnen“, sagte Hatje. Kerstin Schönamsgruber (SPD) verdeutlichte, es gehe nicht um „Kontrolle an Sammelpunkten“. Wichtig sei vielmehr, das Thema in die Köpfe möglichst vieler Menschen zu bringen. Jens Ramhorst (Schulelternrat) sagte, er wünsche sich, dass die Elternvertreter in den Schulen als Vorbilder fungieren und mit gutem Beispiel vorangehen. Für Elisabeth Seiler, beratendes Mitglied der Grünen, steht fest: „Es ist eine Frage der Gewichtung.“ Mobilitätserziehung gehöre zum Stundenplan, das könne gleich mit ein wenig Heimatkunde verbunden werden. Das letzte Wort über das Projekt hat der Rat, der am 15. Juli tagt.

Schulradwegekonzept angeregt

Im Stadtgebiet gibt es bereits mehrere Projekte für einen sicheren Schulweg und gegen Elterntaxis, also elterliche Bringdienste: angefangen von gelben Füßen, als Symbole aufgesprüht auf Wegen, über den sogenannten Fußgängerführerschein an der Grundschule Hemmingen-Westerfeld und den Bewegungspass in Arnum bis hin zum Kiss-and Go-Platz an der Grundschule Arnum, ein extra ausgewiesener Kurzzeitparkplatz.

In Hemmingen-Westerfeld können Grundschüler ihren Fußgängerführerschein machen. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Die Grünen regten als nächsten Schritt ein Schulradwegekonzept an. Kerstin Schönamsgruber (SPD) sagte, dies sei wichtig, aber der falsche Zeitpunkt. Das Hauptaugenmerk sollte zunächst auf dem Gang zu Fuß liegen. Der Anmerkung von Roman Binder (Grüne), das Thema Schulweg zeige, wie dringend die Stadt Hemmingen einen Klimaschutzmanager brauche, konnte Jens Beismann (SPD) nicht beipflichten. „Der Klimaschutzmanager ist keine pädagogische Fachkraft“, sagte Beismann. Hinzu komme: „Es ist jetzt nicht der Punkt, an dem wir über dieses Thema diskutieren sollten.“

Von Andreas Zimmer