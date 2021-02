Hemmingen

Müssen Anwohner in Arnum und Umgebung jetzt dauerhaft mit dem Lärm der im November eröffneten B-3-Ortsumgehung leben? Darüber haben die Bündnisgrünen am Dienstagabend online in ihrer Reihe Stadtgespräch mit Vertretern von Bürgerinitiativen und der verkehrspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion in der Region Hannover, Swantje Michaelsen, diskutiert.

Michaelsen erläuterte, dass eine Temporeduzierung auf der B-3-neu zurzeit kaum möglich sei. „Es ist bundesweit gesetzlich klar geregelt, unter welchen Bedingungen auf einer Straße Tempo 100 angeordnet werden muss“, sagte sie. Daran könne die Region Hannover als Verkehrsbehörde nichts ändern. Eine Alternative zur Reduzierung der Geschwindigkeit sei der Bau einer Lärmschutzwand. Michaelsen schätzt die Kosten für die Wand mit einer Länge von rund zehn Kilometern auf rund 15 Millionen Euro. Doch wer soll das zahlen? „Für eine einzelne Kommune ist das viel Geld“, sagte sie.

Stadtgespräch der Grünen über Lärm auf Straßen

Grünen-Ratsfrau Ulrike Roth schlug vor, zunächst die vor dem Bau der Straße angestellten Berechnungen noch einmal zu überprüfen. Diese sind die Grundlage dafür, dass auf der Straße ab April Tempo 100 gelten soll. „Doch es wäre nicht das erste Mal, dass bei solchen Berechnungen auch Fehler gemacht werden“, sagte sie. Roth stimmte den Bürgern in Anspielung auf das Stadtmotto zu, dass die „familienfreundliche Stadt im Grünen kaum noch ein friedliches Plätzchen hat“.

Dass bestehende Gesetze auch geändert werden können, betonte Michaelsen. Sie rief die Bürger dazu auf, öffentlich Druck auf die Politik auszuüben. In Hemmingen haben sich bereits Bürgerinitiativen gegründet, und es wurden Unterschriften gesammelt.

Bürgerinitiative: Stadt muss sich um Lärmschutz kümmern

Andrea Thielking von der Initiative „Arnum. Lebenswert für alle“ wies auf die Probleme hin. „ Es kann nicht unsere Aufgabe sein, durch alle Institutionen bis hoch zur Bundesregierung zu gehen. Wir fordern da auch die Unterstützung der Stadt ein. Schließlich hat sich der Rat der Stadt mehrheitlich sehr für den Bau der Straße eingesetzt und auch keinen Widerspruch gegen das Planfeststellungsverfahren erhoben“, erklärte sie. Thielking kritisierte auch, dass die Stadt keinen Masterplan für die Verkehrsentwicklung habe. „Ein Problem wurde von der Innenstadt direkt vor die Stadt verlagert. Dafür haben wir mit dem Lärm jetzt ein neues“, sagte sie.

Michaelsen kritisierte die aus ihrer Sicht ausschließlich auf das Auto ausgerichteten Gesetze im Bereich des Verkehrs. „Wir stellen seit 70 Jahren das Auto in den Vordergrund. Es ist an der Zeit, Lebensqualität sowie den Schutz von Gesundheit und Klima in den Mittelpunkt zu rücken“, meinte sie. Je mehr Straßen gebaut würden, desto mehr nehme der Autoverkehr zu. „Das gilt aber auch umgekehrt. Je mehr Radwege gebaut werden, desto mehr Bürger werden mit dem Rad unterwegs sein“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin.

Tempolimit auf B-3-neu ist Thema im Rat

Der Hemminger Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Joachim Steinmetz, beendete die Sitzung mit dem Hinweis darauf, dass in der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 25. März, ein Antrag seiner Fraktion behandelt werde, beim Land Niedersachsen eine Begrenzung der Geschwindigkeit zu beantragen. Zurzeit stehe noch nicht fest, ob es sich um eine Präsenzsitzung handeln werde. „Doch wenn es die Möglichkeit gibt, kommen Sie dort vorbei und nehmen Sie alle Fraktionen in der Stadt in die Verantwortung“, sagte er an die Hemminger Bürger gerichtet.

Von Tobias Lehmann