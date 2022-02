Hemmingen-Westerfeld

Der Musikkabarettist Sebastian Krämer tritt am Freitag, 4. Februar, um 20 Uhr im Kulturzentrum bauhof auf. Mit seinen melancholischen Chansons will Krämer nicht Mut machen oder gar Empfehlungen zur Gestaltung einer besseren Welt aussprechen. Sein Ziel ist es vielmehr, den allgemeinen Schmerz beim Zuhörer aufzuspüren und freizusetzen.

Hier gibt es Karten für Sebastian Krämer

Der Liedermacher und Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises wird im bauhof in Hemmingen-Westerfeld sein aktuelles Album „Liebeslieder an deine Tante“ vorstellen. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20 Euro. Es gibt noch Karten, die über das Ticketsystem auf der Seite www.bauhofkultur.de erworben werden können. Wegen der Pandemie können in dem Saal in der Dorfstraße 53 nur maximal 25 Plätze besetzt werden.

Auftritt von Cleo im bauhof in Hemmingen-Westerfeld wird verschoben

Der bauhof teilte ferner mit, dass der geplante Auftritt von Sängerin Cleo und dem Jazz-Musiker Jan Luley am Freitag, 11. Februar, verschoben werden muss. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Von Tobias Lehmann