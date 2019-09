Arnum

Die Betreiber des Campingplatzes am Arnumer See laden für Sonnabend, 7. September, zum Seefest ein. Seit mehr als 20 Jahren feiern die Nutzer des Platzes am Ufer mit Gästen das Ende der Campingsaison.

Seefest in Arnum mit dem Shadow Light Duo

Wie im vergangenen Jahr ist das Shadow Light Duo aus Hannover mit Andreas Weber (Keyboard und Gesang) sowie Hajo Güldenpfennig (Gitarre und Gesang) zu Besuch in Arnum, um das Publikum mit Tanzmusik, Partyhits und Klassikern aus der Rock- und Pop-Geschichte zu unterhalten. Die Gruppe steht bereits seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne.

Zudem wird beim Seefest am Ufer des etwa acht Hektar großen, idyllisch gelegenen Sees Essen vom Grill angeboten. Auf dem Gelände am Arnumer See, der in einem rund 200.000 Quadratmeter großen Naherholungsgebiet liegt, gibt es neben klassischen Campingplatz-Parzellen auch Appartements, Ferienhäuser und Mobilhäuser.

Party zählt vergangenes Jahr Hunderte Gäste

Im vergangenen Jahr waren Hunderte Gäste bei der Sause am See dabei – sowohl Dauer- und Tagescamper als auch auswärtige Gäste. Gefeiert wurde bis nach Mitternacht.

Das Seefest beginnt am Sonnabend, 7. September, um 17 Uhr auf dem Gelände am Osterbruchweg 5. Der Eintritt ist frei.

Von Daniel Junker