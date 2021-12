Hiddestorf/Ohlendorf

Ein Kinderbibeltag in einer großen Gruppe ist wegen Corona zurzeit nicht möglich. Doch die Nikolaigemeinde, zu der Hiddestorf und Ohlendorf gehören, hat sich eine Alternative ausgedacht. Alles fand am Wochenende draußen statt, und es gibt eine Tour mit zehn Stationen über das Wochenende hinaus.

Stationen zum Buch „Marias kleiner Esel“ von Gunhild Sehlin

„Unterwegs mit Marias kleinem Esel“: So lautete nicht nur das Thema des Kinderbibeltages in der Nikolaigemeinde am Sonnabendnachmittag mit zeitweise bis zu 40 Teilnehmern und im Familiengottesdienst am Sonntagvormittag. Auch der Rundgang mit zehn Stationen im Umfeld der Kirche basiert auf dem Buch „Marias kleiner Esel“ von Gunhild Sehlin. Die Stationen bleiben mindestens noch bis zum dritten Advent stehen, entschied die Gemeinde am Sonntag. An den Stationen gibt es Rätsel sowie Geschichten, die über QR-Codes abhörbar sind, und Aufgaben zu lösen.

Vor der Kirche ist eine Krippe aufgebaut, aber sie ist noch leer. Quelle: Andreas Zimmer

Das taten am Wochenende bereits etliche Kinder. Da wegen Corona kein Bibeltag in der Großgruppe erlaubt ist, bat die Gemeinde, dass die Kinder als Familie oder als kleine Gruppen mit mindestens einer erwachsenen Begleitung teilnehmen. Das Tempo an den Stationen bestimmten alle selbst. Die Tour hat sich das Team vom Kinderbibeltag ausgedacht, die Figuren und Krippe vor der Kirche stammen aus dem Vorjahr.

Von Andreas Zimmer