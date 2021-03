Hemmingen

Die „Sendung mit der Maus“ wird heute 50. Doch was hat sie mit Hemmingen zu tun? Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Hemmingen-Westerfeld sind Maus-Fans. Und was für welche: 2016 haben sie sich am ersten Türöffner-Tag auf Initiative der „Sendung mit der Maus“ beteiligt. An etwa 650 Orten öffneten sich für Kinder Türen, die sonst verschlossen sind. Im Leinetal war die Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld mit ihrem Angebot einmalig. Mehr als 140 Jungen und Mädchen kamen und guckten, was sich hinter den großen Toren des Gerätehauses verbirgt.

Beim Maus-Türöffner-Tag war die Feuerwehr Hemmingen-Westerfeld schon zwei Mal dabei. Quelle: Julia Anders (Archiv)

Dabei war es Zufall, dass die Feuerwehr sich an der Maus-Aktion beteiligte, wie Ortsbrandmeister Thorsten Heitmann sagt. „Ich habe im Fernsehen die 'Sendung mit der Maus' gesehen und so vom Türöffner-Tag erfahren.“ Die Feuerwehr habe sich beworben und wurde ins offizielle Programm aufgenommen. Später bekam sie dann noch eine Urkunde, auf der steht: „Das Team der Sendung sagt sehr herzlich Dankeschön für den großen Einsatz und die spannenden Einblicke.“ Auf der Urkunde, die in der Fahrzeughalle hängt, ist natürlich die Maus zu sehen. Unterschrieben haben unter anderem die Moderatoren Christoph Biemann, Malin Büttner, Ralph Caspars und Armin Maiwald.

Die Maus-Urkunde hängt im Gerätehaus. Quelle: Feuerwehr

Mittlerweile ist noch eine zweite Urkunde dazugekommen, hatte sich die Feuerwehr doch auch bei der zweiten Aktion im Jahr 2018 beteiligt – mit noch größerem Erfolg: Etwa 230 Anmeldungen gingen in Hemmingen ein. Und da allen guten Dinge drei sind, hätte die Feuerwehr gern auch beim Türöffner-Tag 2020 mitgemacht, doch wegen Corona hieß es diesmal nicht Türen öffnen, sondern lieber zu Hause bleiben.

Dann vielleicht dieses Jahr? Heitmann sagt: „Wir werden uns im Laufe des Jahres entscheiden, ob wir am Türöffner-Tag teilnehmen - wenn es denn wieder möglich ist.“

Von Andreas Zimmer