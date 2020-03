Hemmingen-Westerfeld

Ein internationaler Arbeitsplatz: Das Seniorenpflegeheim Haus Rosenpark hat sein Personal verstärkt. Seit Februar arbeiten die beiden Vietnamesen Van Phuong Bui und Manh Tuan Dao als fest eingestellte Krankenpfleger in der Einrichtung. „Den ersten Kontakt haben wir über eine Agentur, die internationale Arbeitskräfte vermittelt, bereits im August 2018 aufgenommen. Leider hat es so lange gedauert“, sagt der Leiter des Hauses Rosenpark, Andreas Baumert. Unter anderem wegen eines Krankheitsfalls in der Botschaft habe das Ausstellen der Visa viel Zeit in Anspruch genommen.

Rosenpark : 77 Pfleger aus 18 Nationen für 160 Einwohner

Jetzt ist Baumert mit den neuen Arbeitskräften aber sehr zufrieden. „Die beiden sind klasse“, sagt er. Für die rund 160 Bewohner stehen jetzt insgesamt 77 Pfleger aus 18 Nationen zur Verfügung. „Ohne internationales Personal könnten Pflegeheime die Betreuung kaum aufrechterhalten“, sagt Baumert. Das Heim legt Wert darauf, dass die Pflegekräfte alle gut Deutsch sprechen können. „Das muss zu Beginn noch nicht fließend sein“, sagt Baumert. „Doch sie müssen sich mit den Bewohnern verständigen können, ohne dass es dabei zu Missverständnissen kommt.“ Bisher habe er noch von keinem Bewohner eine Klage über das international gemischte Team aus Pflegern gehört.

Als Bui und Dao im Februar in Deutschland eingetroffen waren, lud sie das Team des Seniorenheims zunächst in ein griechisches Lokal in Hemmingen ein. Dort stellten Bui und Dao ihre deutschen Namen vor, die sie sich zur Erleichterung für die Bewohner ausgedacht hatten. Buis Name heißt übersetzt „Der Glückliche“, weshalb er sich den Namen Felix ausgesucht hat. Felix kommt aus der lateinischen Sprache und heißt ebenfalls „Der Glückliche“. Dao bat alle darum, ihn mit Peter anzusprechen.

Neue Mitarbeiter haben in Vietnam Deutsch gelernt

Bui und Dao kommen beide aus einer Provinz in der Nähe von Hanoi. Sie sind befreundet und haben dort auch in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Beide haben in einer Universität in Vietnam Deutsch gelernt und sind ausgebildete Gesundheits- und Krankenpfleger. Das Heim unterstützt sie bei der Integration. „Wir haben ihnen als Mentor unter anderem unseren Mitarbeiter Muhammed Mejzub aus dem Sudan an die Seite gestellt. Der hilft ihnen bei Behördengängen“, sagt Baumert. Zurzeit wohnen Bui und Dao noch in Mitarbeiterunterkünften innerhalb des Heims. „Wir suchen jetzt gemeinsam mit ihnen nach Wohnungen in der Umgebung“.

Bui und Dao sind beide sehr fußballbegeistert und freuen sich darauf, demnächst ein Spiel von Hannover 96 zu besuchen. Auf Anfrage des Heims hat der Fußballclub bereits zwei Trikots gesponsert. Dao will zudem gern auch selbst Fußball spielen. „Wir versuchen, für ihn einen Platz beim SC Hemmingen-Westerfeld zu bekommen“, sagt Baumert.

