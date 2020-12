Arnum/Hemmingen-Westerfeld

Für die Bewohner von Altenheimen ist der weitgehende Verlust von Kontakten zur Außenwelt belastend. Das galt in der Weihnachtszeit noch einmal besonders. Die Betreiber der beiden Seniorenheime in Arnum und Hemmingen-Westerfeld bemühten sich aber, ihren Bewohnern trotz aller Schwierigkeiten, dennoch ein bisschen festliche Stimmung zu vermitteln.

Heime richten Feiern für jeden Wohnbereich aus

Bisher hat die Seniorenresidenz Arnum stets die Angehörigen ihrer 93 Bewohner zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier eingeladen. Meist haben laut Heimleiter Volker Hagemann 80 bis 100 Personen daran teilgenommen. Das war in Corona-Zeiten nicht möglich. Auch eine Andacht für alle christlichen Senioren müsse ausfallen, sagte Hagemann.

Aber festlich sollten die Tage in dem Arnumer Haus trotzdem gestaltet werden. Es sind Feiern für jeden Wohnbereich ausgerichtet worden. Eigentlich dürften immer nur höchstens fünf Personen zusammenkommen, „aber in Essenssituationen sind zehn erlaubt“, sagte Hagemann. Die kleinen Feste wurden auch musikalisch begleitet, aus der Konserve oder mit einem Instrument, „aber singen war verboten“, betonte der Heimleiter. In den vergangenen Wochen habe man auch Künstler draußen vor den Fenstern auftreten lassen. Hinein durften sie nicht, denn Außenkontakte sollen möglichst vermieden werden, auch wenn die Isolierung viele Senioren stark belastete.

Im Rosenpark wird fünf Tage lang gefeiert

Auch im Seniorenheim Rosenpark in Hemmingen-Westerfeld war die Weihnachtszeit dieses Jahr anders als gewohnt. Anstatt der üblichen zwei großen Weihnachtsfeiern mit Bewohnern und Angehörigen hat das Team dieses Jahr an fünf aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Weihnachtsfeier ausgerichtet. „Jeder Wohnbereich hat seine eigene Feier bekommen“, sagte Heimleiter Andreas Baumert. Zugelassen war eine maximale Teilnehmerzahl von 39 Bewohnern. Alle saßen an Einzeltischen mit Mindestabstand. Das Personal trug FFP2-Masken, Besucher waren nicht gestattet.

„Die Atmosphäre war trotz der Umstände berührend und sinnlich. Das zeigten uns auch die Rückmeldungen der Bewohner“, sagte Baumert. Eine Pianistin spielte Weihnachtslieder und weitere Mitarbeiter des Heims lasen Geschichte und Gedichte vor. „Es freut uns sehr, wenn wir gerade auch dieser schweren Zeit unseren Bewohnern eine schöne Weihnachtszeit bieten können“, sagte Baumert.

Heiligabend dürfen die Bewohner von ihren Angehörigen abgeholt werden. Bei der Rückkehr werden sie mit einem Schnelltest auf das Coronavirus getestet. Das Hygienekonzept des Heims gestattet es auch, dass Bewohner zu bestimmten Zeiten Besuch bekommen. „Die Einbeziehung der Familien ist uns sehr wichtig“, sagte Baumert.

Keine Gottesdienste in Seniorenheimen in der Corona-Zeit

Ein Außenkontakt wäre auch Pastor Carsten Lohse, der sich im Kirchenkreis Laatzen-Springe um die Altenheimseelsorge in Laatzen, Hemmingen und Pattensen kümmert. Große Gottesdienste in den Heimen bietet er dieses Jahr jedoch nicht an. Aber man könne ihn trotzdem anfordern, wenn für einen Heimbewohner Gesprächsbedarf bestehe. „Ich werde dann vorher getestet“, sagte Lohse und betonte, dass die dafür inzwischen eingeführten Schnelltests eine große Hilfe seien. Er lobte das Engagement der Mitarbeiter in den Seniorenheimen, die mit „viel Kreativität ein Weihnachtsprogramm für ihre Bewohner auch ohne Besucher von außen zusammenstellen“.

