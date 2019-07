Hemmingen-Westerfeld

Ein Hund hat am Sonntag gegen 15 Uhr ein siebenjähriges Kind durch mehrere Bisse im Gesicht verletzt. Das teilt das auch für Hemmingen zuständige Kommissariat in Ronnenberg mit.

Die Tat geschah im Garten des Hauses der Hundehalterin in Hemmingen-Westerfeld. Zwei Männer gingen dazwischen und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden. Was konkret geschah, ist noch unklar. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Hund wurde auf Anordnung der zuständigen Veterinärbehörde in Obhut genommen. Laut der Polizei soll es sich nicht um einen Kampfhund handeln. Zeugenhinweise notiert das Kommissariat unter der Telefonnummer (05109) 51 71 15 oder die Polizeistation Hemmingen unter (05101) 85 43 30.

Von Tobias Lehmann