Rats- und Ausschusssitzungen live im Internet: In dieses Thema bei der Stadt Hemmingen kommt Bewegung. Spätestens bis zum 7. Juli, das ist die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause, will der Rat entscheiden, ob – voraussichtlich auf Youtube – gestreamt wird und ob es nur Ratssitzungen allein sein sollen. Wenn sich eine Firma um die Technik und das Streamen kümmert, schlägt jede Sitzung laut Verwaltung mit etwa 1700 Euro zu Buche - bei sieben Ratssitzungen also allein insgesamt 12.000 Euro.

„Wir sollten nichts übers Knie brechen“, warnte Ulff Konze (CDU) am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitalisierung. Liveübertragungen wirken sich unter anderem auf die Tischordnung aus und das Reden sei dann nur am Pult möglich. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) wies auf die Persönlichkeitsrechte der Ehrenamtlichen hin. Im bisherigen Rat, der neue hatte sich im November 2021 konstituiert, sprachen sich Mitglieder gegen das Streamen aus. Der alte Rat aber trug der Verwaltung auf Antrag der Bündnisgrünen noch auf, das Thema zumindest umfassend zu prüfen. Eine Beschlussdrucksache liegt mittlerweile vor, aber eine Empfehlung der Verwaltung ist darin nicht zu finden.

Hemminger Finanzausschuss votiert für Bereitstellung von 12.000 Euro

Einstimmig votierte der Ausschuss am Donnerstagabend dafür, vorsichtshalber 12.000 Euro für das Streamen im Haushaltsplan 2022 bereitzustellen. Damit kann der Rat nicht länger warten, denn der Etat soll am 17. Februar verabschiedet werden. In den kommenden Monaten wollen sich die Fraktionen dann intern austauschen, wobei der Bürgermeister die „organisatorische Federführung“ übernimmt, wie Konze anregte. „Gegebenenfalls“ könne das Thema vor dem 7. Juli auch wieder auf die Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung des Ausschusses. Die nächste Sitzung ist für den 23. Juni vorgesehen. „Brauchen wir wirklich fünf Monate für diese Diskussion?“, fragte Joachim Steinmetz (Grüne) und ermunterte die Fraktionen, schon in der Ratssitzung am 19. Mai zu entscheiden.

Die Gruppe der FDP und der Unabhängigen Hemminger (DUH) bezweifelte, ob die Vergabe an eine Firma der richtige Weg sei. Andreas Heitland sagte: „Diese Kompetenzen brauchen wir künftig hier.“ Denkbar sei beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Hemminger KGS, damit die technischen Geräte „zwischendurch nicht nutzlos herumstehen“. Die SPD kündigte bis zur Ratssitzung am 17. Februar einen Antrag zum Thema Bürgerbeteiligung an, der auch das Thema Streamen beinhalte.

Wirkt sich ein Livestream auf das Klima aus?

Sabine Stahlhut (Bündnisgrüne) wunderte sich, warum die Verwaltung in der Drucksache die Auswirkungen des Streamens aufs Klima als nicht relevant einstuft. Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff klärte auf: „Wir können doch noch nicht die Klimafolgen darstellen, wenn es noch gar keinen Beschluss gibt.“

Die gesamte Diskussion führte der Ausschuss vor leeren Zuhörerreihen im Ratssaal. Allerdings werden wegen Corona zurzeit nur 15 Zuhörerplätze nach dem Prinzip vergeben: Wer zuerst kommt, darf hinein. Möglich ist, dass sich manche interessierte Zuhörer deshalb gar nicht erst auf den Weg machen. Auch die zeitweisen kühlen Intervalle, wegen Corona muss regelmäßig für Durchzug gesorgt werden, sind in den Wintermonaten nicht jedermanns Sache.

Von Andreas Zimmer