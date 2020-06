Hemmingen - Betreuung in den Kitas: Das ist ab Montag möglich – und so sieht es in den Sommerferien aus

Am Montag dürfen wieder alle Jungen und Mädchen zurück in die Kitas in Hemmingen. Worauf müssen sich Kinder und Eltern einstellen? Und bleibt es trotz Corona bei den geplanten Schließzeiten während der Sommerferien? Ein Überblick.