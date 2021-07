Hemmingen

Wie geht es weiter mit dem Stadtbahnbau in Hemmingen? Martin Vey, Betriebsleiter bei der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra), und Infra-Mitarbeiter Timo Hoppe haben jetzt in einer Sitzung in Hemmingen den weiteren Zeitplan umrissen. Wir fassen die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.

Ist der Bau im Zeitplan?

„Der Termin ist gut zu halten“, sagte Vey in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt im Hemminger Rathaus. Die Linie 7 soll erstmals im Dezember 2023 fahren. Weil der Fahrplanwechsel meist Mitte Dezember sei, könnte es Vey zufolge am zweiten Dezemberwochenende die Eröffnungsfeier geben. Die neue Linie fährt zwischen den beiden Endhaltestellen Hemmingen und Fasanenkrug. Bereits im März wurde bekannt, dass die Stadtbahnverlängerung deutlich teurer wird als geplant. Statt mit bisher 62 Millionen Euro rechnet die Infra wegen der allgemein gestiegenen Baukosten mit bis zu 77 Millionen Euro. Auf der Strecke von 3,3 Kilometern entstehen sechs neue Haltestellen: zwei auf Ricklinger und vier auf Hemminger Gebiet.

Wie wird die Infra in Hemmingen-Westerfeld bauen?

Vey erläuterte, die Strecke werde in 300 bis 500 Meter lange Abschnitte eingeteilt. „Auf der einen Seite wird gebaut, die andere bleibt für den Verkehr offen.“ Jede Bauphase dauere etwa drei bis vier Monate. Anlieger und Anliegerinnen können ihre Grundstücke über provisorische Zufahrten erreichen.

Auf der B-3-alt in Hemmingen-Westerfeld, hier etwa in Höhe der Reinekestraße, gibt es wegen der Baustelle nur eine Fahrspur in jede Richtung. Quelle: Andreas Zimmer

Warum muss der Kirchdamm vorübergehend komplett gesperrt werden?

Die Einmündung im Kreuzungsbereich B-3-alt/Kirchdamm sei zu klein, um eine Fahrspur weiterhin offen zu halten. Vey versprach, die Vollsperrung werde „so kurz wie möglich“ sein. Der Kirchdamm ist eine wichtige Ein- und Ausfahrtschneise zum und vom Rathausplatz. Vey sagte, der Verkehr solle dann über die Berliner Straße gelenkt werden.

Gibt es schon Neuigkeiten zur eventuellen Stadtbahnverlängerung nach Arnum?

Vey sagte vorsichtig, „möglicherweise ist Hemmingen-Westerfeld nicht das Ende“ der Linie. Ein möglicher Verlauf bis zur Arnumer Bockstraße werde geprüft, darunter der genaue Standort einer Endhaltestelle Bockstraße, die Zahl der Haltestellen und ihre genauen Standorte sowie der Anschluss an den derzeit geplanten Endpunkt in Hemmingen-Westerfeld. An diesem werde deshalb zum Beispiel beim Weichenbau mit zwei Varianten geplant, je nachdem, ob es die Weiterfahrt nach Arnum geben wird oder nicht. Es solle aber so wenig umgebaut werden wie möglich. „Wir versuchen eine Trasse zu finden, die den geplanten Kreisverkehr am Endpunkt Hemmingen-Westerfeld behält.“ Im Oktober 2020 hatten die Arbeiten auf dem Gelände der Endhaltestelle nahe der Weetzener Landstraße begonnen.

Die Simulation zeigt die geplante Haltestelle Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Andreas Zimmer

Welche Fragen hatten die Kommunalpolitiker im Ausschuss?

Sie sorgten sich zum Beispiel darum, dass bei der Sperrung des Kirchdamms auch nahe gelegene Straßen gesperrt sein könnten und es zum Verkehrschaos kommt. Vey sagte: „Wir machen die Berliner Straße und andere Straßen nicht gleichzeitig zu.“

Wird es bald wieder eine Anliegerversammlung geben?

Wegen Corona sei das nicht möglich gewesen, sagte Vey. Deswegen habe die Infra nun in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses in Hemmingen informiert.

Dieses Schild steht in der Nähe der geplanten Endhaltestelle in der Nähe der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Andreas Zimmer

Wann öffnet das Baubüro wieder?

Wegen Corona hatte die Infra in ihrem Büro an der Göttinger Landstraße 44 keine Sprechstunde angeboten. Ab 7. Juli ist es wieder mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Fragen und Anregungen sind weiterhin auch unter Telefon (0511) 3 57 79 80 und der E-Mail-Adresse info@infra-hannover.de möglich. Die Internetadresse lautet infra-hannover.de.

Stadtbahnbau in Hemmingen: So sieht der Zeitplan im Detail aus Seit Juni 2021: Saarstraße bis Göttinger Landstraße 14 (Westseite) Ab September 2021: Saarstraße bis Göttinger Landstraße 14 (Ostseite) Ab Dezember 2021: Weetzener Landstraße bis Endhaltestelle (Ostseite) Ab Januar 2022: Göttinger Landstraße 14 bis Kirchdamm (Westseite) Ab Januar 2022: Weetzener Landstraße bis Endhaltestelle (Westseite) Ab Januar 2022: Kirchdamm bis Berliner Straße (Ostseite) Ab April 2022: Kirchdamm bis Berliner Straße (Westseite) Ab Mai 2022: Göttinger Landstraße 14 bis Kirchdamm (Ostseite) Ab September 2022: Berliner Straße bis Weetzener Landstraße (Ostseite) Ab Januar 2023: Berliner Straße bis Weetzener Landstraße (Westseite). Für alle Abschnitte gelten Bauphasen von drei bis vier Monaten. zi

Von Andreas Zimmer