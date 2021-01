Hemmingen

Seit Anfang November dauert die Zwangsschließung von Restaurants, Bars und Cafés aufgrund der Corona-Pandemie nun schon an. Wie gehen Hemminger Gastronomen damit um? Drei von ihnen – das Café Schneeweiss im Rosenrot, das Café Gelateria La Torre und das Galeriecafé Webstuhl – versuchen, die Durststrecke auf ihre Weise zu überbrücken.

„Ich habe schon immer, seit ich mich vor 18 Jahren selbstständig gemacht habe, darauf geachtet, auf zwei beruflichen Standbeinen zu stehen“, sagt Arthur Weber. Der erfahrene Restaurantbetreiber hat 2017 in Hemmingen-Westerfeld das Café Schneeweiss im Rosenrot an der Göttinger Landstraße übernommen. „Bis Oktober, als wir noch öffnen durften, saßen unsere Gäste gern draußen – sogar im Mantel, wenn es mal kalt war.“ Mit der Schließung im November rentierte sich für ihn der Außer-Haus-Verkauf von Kaffee und Kuchen nicht mehr. Doch Weber erinnerte sich daran, dass seine Kunden ihn immer wieder auf die leckeren selbst gemachten S0ßen ohne Zusatzstoffe angesprochen hatten, die er zu seinen Salaten serviert.

Anzeige

So sieht es im Café Schneeweiss aus

Waren es bis dahin nur einzelne Abfüllungen für Soßenliebhaber, hat der auch als Koch und Weinsommelier aktive Gastronom nun ein vermarktbares Konzept erstellt. „Die Soßen habe ich schon vor Jahren selbst entwickelt. Durch die Corona-Pause hatte ich nun Zeit und Ruhe, sie weiterzuentwickeln“, sagt Weber. Dank neubelebter Kontakte zu Rewe, Edeka und Nahkauf hat er seit Anfang November gemeinsam mit seinem Koch und seiner Außendienstlerin bereits mehr als 2000 von den 0,25-Liter-Flaschen unter dem Markennamen Grüne Wiese – benannt nach seinem früheren Lokal im Gewerbegebiet Schwarze Heide in Hannover – norddeutschlandweit an den Kunden gebracht.

Rund 200 Flaschen kann er pro Stunde in Handarbeit abfüllen. Die notwendigen Regale bastelt derweil sein Vater. Den bislang zwei in der Küche des Cafés gefertigten frischen Salatsoßenarten „Klassisch“ und „Italian Style“ sollen bald noch vier weitere folgen, die alle in den Geschäften erworben, aber auch online bestellt werden können. Extra für die Soßen verarbeitetes Kürbiskernöl gehört hier ebenso zu den leckeren Zutaten wie auch Ananas, Curry und Mango. „Ich habe aktuell so viel Arbeit mit den Soßen, dass ich keine Zeit habe, mir Gedanken zu machen, wie es im Januar nach einem möglichen Ende des Lockdowns weitergeht“, sagt Weber.

Das ist die Lage im Café im alten Arnumer Gerätehaus

Francisco Àlvarez Fernández beurteilt die Geschäftslage im Familienbetrieb La Torre an der Wilkenburger Straße in Arnum so: „Wir sind im Sommer gut gestartet und konnten das gute Wetter mit unseren Angeboten mitnehmen. Seit dem Lockdown Anfang November kommen wir so in etwa klar damit.“ Die Betreiber der Kombination aus Café und Gelateria (Eiscafé) im historischen Arnumer Feuerwehrhaus hatten im Juli 2020 eröffnet, vor allem mit zahlreichen Eissorten, italienischen Kaffeespezialitäten und einer sonnenbeschienenen, ruhig gelegenen Terrasse. Vor dem Lockdown waren auch Kaffee, Cappuccino und Latte Macchiato als Nachmittagskaffee to go sehr beliebt.

Im Café im alten Gerätehaus ist zurzeit nur ein Außer-Haus-Verkauf möglich. Das Bild zeigt Francisco Àlvarez Fernández. Quelle: Torsten Lippelt

„Seit dem Lockdown leben wir vom Außer-Haus-Verkauf unserer hausgemachten Spezialitäten, vor allem von unseren selbst gebackenen, hochwertigen Kuchenangeboten“, sagt Francisco Àlvarez Fernández. Aber auch Waffeln und Crêpes erfreuen sich reger Nachfrage. Dazu trägt bei, dass man täglich zwischen 12 und 17 Uhr jemanden von der Betreiberfamilie im Café zum spontanen Kaufen und Abholen oder aber zum Bestellen antrifft. Bestellt werden kann auf Termin auch telefonisch – auf Anfrage sogar über die Familien-Handynummer.

So geht es im Galerie-Café Webstuhl weiter

Ganz anders sieht es bei Christa Kammler, der Inhaberin des Galerie-Cafés Webstuhl am Sohlkamp in Ohlendorf, aus. Seit 1980 betreibt die heute 82-jährige Gastronomin ihr bei Ausflüglern, Spaziergängern und Kunstfreunden gleichermaßen beliebtes Lokal am Rande des Bürgerholzes. Seit dem 3. November besteht das Café seit exakt 40 Jahren. „Eine Feier ging ja nun nicht wegen der Corona-Schließung“, bedauert Kammler. Sie lässt ihr Lokal, das im Innenbereich 80 Plätze und im Außenbereich sogar 100 Plätze bietet, seitdem komplett geschlossen.

Das Galerie-Café Webstuhl ist seit Anfang November geschlossen. Quelle: Torsten Lippelt

„Ein Außer-Haus-Verkauf lohnt sich hier bei mir nicht. Das sind zurzeit sowieso die umsatzschwächsten Monate“, weiß sie aus Erfahrung. Im November und Dezember seien die Menschen mehr in Hannover zum Bummeln und Shoppen unterwegs oder trinken eher zu Hause ihren Kaffee. „Das trifft mich jetzt nicht so hart. Von Mitte Dezember bis in den Januar hinein habe ich sonst ja auch immer geschlossen“, sagt sie. Trotz ausbleibender Einnahmen hat Kammler für das Frühjahr bereits zur Erweiterung ihrer Terrasse eine neue Holzbestuhlung gekauft – dort habe man dann schönen Sonnenschutz unter der Buche. „Es geht auf jeden Fall bei mir weiter. Obwohl ich glaube, dass eher Anfang Februar 2021 geöffnet wird.“

Kunstausstellungen vorerst komplett gestrichen

Dementsprechend plant sie für die mehrmonatigen Ausstellungen regionaler Maler in ihrem Café um: Zwei anstehende Ausstellungen für 2021 sind vorerst komplett gestrichen. Der eigentlich für den 3. November vorgesehene Start der aktuellen Ausstellung wird bis Juni 2021 verschoben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was die Gastronomin eher umtreibt, ist der für das Frühjahr 2021 geplante Rückbau vom Sohlkamp als bisherige Verbindungsstraße zwischen Devese und Ohlendorf. „Wer mit dem Auto dann von der Deveser Seite aus zum Café oder zum Bürgerholz-Parkplatz möchte, muss wegen der geplanten Sperrung für den Pkw-Verkehr am Ortsausgang Devese nun auf die B-3-neu bis zur Ampelkreuzung bei Arnum fahren, dann auf der Hauptstraße nach Ohlendorf und von dort wieder auf dem Sohlkamp zurück in Richtung Devese“, moniert sie den kilometerlangen Umweg. Das sei „unmöglich und rausgeworfenes Geld für den Rückbau“, sagt Kammler. Seit Eröffnung der Ortsumgehung habe der Verkehr auf dem Sohlkamp sowieso nachgelassen. Sie wünscht sich eine Bushaltestelle in der Nähe vom Bürgerholz und Café.

Von Torsten Lippelt