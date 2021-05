Hemmingen

Bisher war es ein fiktiver Antrag aus dem Klimaschutz-Planspiel Plenergy an der Hemminger KGS. Doch nun wird aus der Forderung – gestellt von Plenergy-Teilnehmern, der Schülervertretung und der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Hemmingen – ein konkretes Vorhaben. Auf dem Dach der Sekundarstufe II soll eine Solaranlage installiert werden.

Ob die Stadt Eigentümerin wird und Externe sie betreiben, das soll die Stadtverwaltung nun nach dem einstimmigen Ratsbeschluss prüfen. Eine Schülergenossenschaft der KGS hat bereits ihr Interesse bekundet. Roman Binder (Bündnisgrüne) gab mit auf den Weg: „Nicht nur das Wirtschaftliche ist hier entscheidend, sondern auch die pädagogische Begleitung. Wenn hier plus/minus null rauskommt, ist es auch gut.“ Als Beispiel nannte Binder eine Anzeige in der Schule, auf der die Leistung der Anlage abzulesen ist.

SPD/CDU kritisieren Grünen-Antrag zu Solaranlage auf KGS

Die Grünen hatten den ursprünglichen Antrag gestellt und die SPD/CDU-Koalition hatte ihn abgeändert. „Den Antrag der Grünen hätte es nicht bedurft“, kritisierte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze. Was die Grünen fordern, sei längst Realität. Die Verwaltung habe bereits gearbeitet und ermittelt, was technisch überhaupt machbar sei. „Was schon geprüft ist, muss deshalb nicht noch mal in einen Antrag“, sagte Konze.

SPD-Fraktionschef Jens Beismann machte deutlich: „Die Stadt war mehrfach Solarmeister, sie hat also nicht geschlafen.“ Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, erläuterte die Beweggründe: „Den Schülern war nicht klar, wie es weitergeht, deswegen griffen wir es auf.“

Schacht: Schulverwaltung ist ausgelastet

Bürgermeister Claus Schacht gab zu bedenken, dass die Arbeitsbelastung im Schulbereich der Stadtverwaltung „enorm hoch“ sei. Neben Projekten für die Ganztagsgrundschulen gebe es mit der geplanten Erweiterung der KGS schon ein großes Bauvorhaben an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule. Schacht regte an, alles rund um Solaranlagen auf dem KGS-Dach auf das nächste Jahr zu verschieben.

Das Luftbild zeigt die KGS mit dem Mensadach (oben) und dem Gebäude der Sekundarstufe II mit den Lichtkuppeln. Quelle: Google Maps

Was das Dach auf dem Gebäude der Sekundarstufe II angeht, sei dieses wegen der vielen Lichtkuppeln ein „schwieriges Objekt“ für Solaranlagen. Auch auf dem Mensadach, so hatte es die Verwaltung bereits ermittelt, gibt es bei der Statik nur noch eine geringe Reserve. Hinzu komme: „Wir brauchen nun auch Geld für die Planung“, sagte Schacht.

Grüne weisen Vorwurf des Wahlkampfmanövers zurück

Schon im Ausschuss für Bildung, Familie, Jugend, Senioren und Integration hatte es Kritik am Vorgehen der Grünen gegeben. Jens Beismann (SPD) sagte damals: „Wir hätten es begrüßt, wenn es schon gemeinsam besprochen wurde, es auch gemeinsam umzusetzen. Dieses Verfahren wäre schicker, aber nicht so effektiv für die eine oder andere Seite.“ Die Grünen wiesen den Vorwurf des Wahlkampfmanövers zurück. Sie erinnerten daran, dass sie 2017 in einem Antrag Solardächer auf allen städtischen Gebäuden gefordert haben, diesen aber zurückgezogen hätten. „Die Stadtverwaltung sagte damals, das sei zu viel. Deswegen gehen wir kleinschrittig vor“, sagte Roman Binder.

Von Andreas Zimmer