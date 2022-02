Hemmingen

Die Stadt arbeitet weiter daran, die Aufenthaltsqualität auf dem Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld zu erhöhen. Nach dem jüngsten Vorhaben, dort moderne Papierkörbe aufzustellen, die solarbetrieben selbstautomatisiert den Müll pressen, soll dort auch eine smarte Solar-Sitzbank platziert werden. Es wäre die erste im Hemminger Stadtgebiet.

Auf ihr kann man nicht nur Platz nehmen, sondern am USB-Anschluss kostenlos zum Beispiel sein Handy aufladen. Den Strom dazu stellt die Bank selbst her – ein Fotovoltaik-Modul ist in die Sitzfläche integriert. Ursprünglich habe der städtische Betriebshof die Bank schon in diesem Monat an einer sonnigen Stelle des Platzes aufstellen sollen, erläutert Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU). Doch wegen Corona gebe es Lieferschwierigkeiten. Deshalb könne die Smart Bench, so der offizielle Name, erst im Laufe des Frühjahrs errichtet werden.

Klimaschutzagentur bezahlt eine Solarbank

Die Kosten für die Bank in Höhe von 6500 Euro übernimmt die Klimaschutzagentur Region Hannover. Nach ihren Angaben ist die Bank perfekt für die modernen „drei Cs“: zum Chillen in der Sonne, Chatten mit Freunden und Chargen (Aufladen) des Mobiltelefons. Die minimalistisch designte Smart Bench ist aus hochwertigem Stahlblech und Acrylglas gefertigt und daher vor Wetter und Vandalismus geschützt. Die Bank, die im Dunkeln leuchtet, erhebt auch Daten wie Temperatur und Luftfeuchte.

Vor allem junge Menschen nutzen die sogenannten Smart Benches in der Barsinghäuser Innenstadt. Quelle: Stadt Barsinghausen (Archiv)

Dingeldey erklärt, dass er auf die Klimaschutzagentur zugegangen sei. Damit Sitzende auf der Bank nicht nur ihr Smartphone aufladen, sondern zum Beispiel auch kostenlos ins Internet gehen können, prüfe die Verwaltung, ob es dort einen WLAN-Hotspot geben kann. Im Rathausgebäude gibt es ihn bereits. Laut Dingeldey soll es nicht bei der einen Bank bleiben. Die Stadt will eine weitere anschaffen, die allerdings an einem anderem Ort aufgestellt werden soll: auf dem Gelände der KGS an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld.

SPD will weitere smarte Solar-Sitzbänke aufstellen lassen

Die SPD-Fraktion hat jetzt beantragt, noch zwei weitere Bänke anzuschaffen. „Sie sollen auf zentralen Plätzen stehen“, erläuterte die Fraktionsvorsitzende Kerstin Liebelt. Die Standorte sollen mit Beteiligung der Bürger ausgewählt werden. Eventuell sei es möglich, für die Bänke Fördergeld zu erhalten.

In einigen Kommunen der Region Hannover stehen bereits Solarbänke, darunter in Hemmingens Nachbarstädten Pattensen und Ronnenberg. In Laatzen bieten sie ein vertrautes Bild: Die Smart Benches vor dem Leine-Center und vor dem Gartenhaus im Park der Sinne wurden bereits im Jahr 2018 aufgestellt.

Von Andreas Zimmer