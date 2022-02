Hemmingen

Wie man aus Plastikmüllsäcken Geld für kulturelle Zwecke macht, zeigten jetzt die Hemminger Christdemokraten Marlies Klingenberg und Hermann-Josef Nockher. Im Namen des CDU-Stadtverbandes überreichten sie 430 Euro in bar für die Arbeit des Fördervereins Wehrkapelle Arnum an dessen Vorsitzende Susanne Lesinski.

Zur Spendenübergabe vor der Wehrkapelle an der Göttinger Straße wurde sie von den Mitgliedern Winfried Kalkmann und Hossein Esfahani begleitet. „Ich sage ganz laut Danke. Wir freuen uns sehr, denn wir benötigen das Geld für Arbeiten an unserem über 600 Jahre alten Baudenkmal“, sagte Lesinski. Allein die notwendige Erneuerung des Fensters auf der Westseite werde rund 5000 Euro kosten. „Die Scheiben sind blind und der Rahmen ist morsch.“ Das Vorhaben sei noch mit den Denkmalschutzbehörden abzusprechen. Für fast 1000 Euro solle außerdem vor der Kapelle eine Drainage angelegt werden. Möglicherweise müsse auch eine Hecke wegen Schädlingsbefall mit dem Buchsbaumzünsler entfernt werden.

Förderverein Arnumer Kapelle wählt neuen Vorstand

Für diese Arbeiten und künftige Projekte wünscht sich Lesinski tatkräftige Verstärkung durch neue Mitglieder. „Unser im Jahr 2001 gegründeter Förderverein hat aktuell rund 60 Mitglieder – neue und vor allem jüngere sind uns herzlich willkommen“, so die über 80-jährige Vereinsvorsitzende. Zur Werbung ist der Mitgliedsbeitrag jetzt freigestellt – er sollte jedoch mindestens einen Euro im Monat betragen. Für den Zeitraum zwischen Ostern und Ende Mai soll in einer Mitgliederversammlung möglichst ein neuer Vorstand gewählt werden. Lesinski sucht dafür nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin.

Klingenberg erläuterte, die mittlerweile achte Tauschbörse für Restmüllsäcke im November 2021 habe 430 Euro an Spenden gebracht. Drei Mal standen die Parteimitglieder dafür auf dem Wochenmarkt in Hemmingen-Westerfeld und ein weiteres Mal in Arnum an der Ecke alte B3/Wilkenburger Straße. Wie in den vergangenen Jahren war es möglich, bezahlte, aber unbenutzte und bis zum Nutzungs-Verfall am Jahresende nicht mehr benötigten Restmüllsäcke des Abfallentsorgers Aha für Andere zu spenden. Und wer wusste, dass er bis zum 31. Dezember noch mehr Säcke benötigen wird als geplant, durfte sich gegen eine Spende welche mit nach Hause nehmen.

Seit acht Jahren kommen so regelmäßig rund 400 Euro zugunsten Hemminger Einrichtungen zusammen. Im vergangenen Jahr waren es 404 Euro für den Bau eines Kleinkinderbeckens im Arnumer Freibad. „Wir legen auf Vorschlag im Vorstand fest, für welchen sozialen Zweck wir das Geld weitergeben“, sagte Klingenberg.

Von Torsten Lippelt