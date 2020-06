Arnum

Viele Fußgänger und Autofahrer haben sich am Freitagvormittag gewundert: Wie ein Fußballschiedsrichter vor dem Freistoß schritt der Mitarbeiter einer Straßenbaufirma in großen Schritten über die Fahrbahn des Hohen Holzweges in Arnum und sprühte dann am Fußweg eine farbige Markierung auf. Der Grund: Der marode Hohe Holzweg, aber auch die Bockstraße erhalten in den nächsten Tagen eine neue Asphaltdecke. Die Markierungen sollen dazu dienen, hinterher die Lage der Abflussschächte festzuhalten. Sie sind später vom Asphalt freizulegen.

Am Freitagmittag, nach dem Aufstellen von Park- und Halteverbotsschildern und unter Verzicht auf eine Baustellenampel wurde damit begonnen, den Hohen Holzweg halbseitig, außer für Anlieger, zu sperren und zu asphaltieren. Die Zufahrt am Sonnabend, 6. Juni, zur Grüngutannahmestelle auf dem Betriebshof der Stadt soll zugänglich bleiben.

Anzeige

Stadt lässt Straßen sanieren

Nach der Fertigstellung am Sonntag beginnen dann am Montag, 8. Juni, die für drei Tage geplanten Asphaltarbeiten auf der Bockstraße. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die Termine kurzfristig noch verschieben, teilt die Stadt mit.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Torsten Lippelt