Wilkenburg

Die Landesstraße 389 bei Wilkenburg ist seit Mittwochnachmittag wieder frei. Die Sperrung wurde damit früher aufgehoben als geplant. Der Verkehr sollte erst am Freitag, 17. Dezember, im Laufe des Tages wieder fließen.

Die L389 wurde saniert und war seit Ende August zwischen der sogenannten Wilkenburger Spinne, also der Einmündung der Dorfstraße, und dem Ortseingang Wilkenburg gesperrt. Fahrer in Richtung Arnum und in Richtung Wülfel mussten lange Umleitungen fahren, die mitunter über die alte B 3 oder die B-3-Ortsumgehung führten.

Radfahrer und Fußgänger auf Baustelle L 389

Frisch saniert und schon gibt es jedoch erste Schäden auf der L 389: Radfahrer und Fußgänger haben am vergangenen Wochenende die Absperrungen missachtet, die Baustelle betreten und Spuren hinterlassen. Für die Ausbesserungsarbeiten wird die Strecke in den nächsten Tagen vorübergehend kurzzeitig wieder gesperrt, kündigte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr an.

Von Torsten Lippelt und Andreas Zimmer