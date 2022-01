Hiddestorf

Der neue Kleinkinderspielplatz in Hiddestorf soll jetzt doch auf dem Gelände vor dem Gemeindezentrum entstehen. Zuletzt war eine Fläche an der nahe gelegenen Mehrzweckhalle im Gespräch, die der Stadt gehört. Die Stadtverwaltung hatte eine Alternative geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die städtische Fläche zum Beispiel weiter weg von der Ortsdurchfahrt sei und näher an den vorhandenen Spielgeräten für ältere und jüngere Kinder – und unterm Strich sogar günstiger.

Doch der Hemminger Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima hat sich in seiner jüngsten Sitzung einstimmig für das Kirchenareal Ostertorstraße/Schulstraße entschieden. Endgültig beschließen muss das der Rat, der am 17. Februar tagt. Eigentlich sollte er das schon im Herbst vergangenen Jahres erledigen, doch der Fachausschuss hatte das Thema im September auf Wunsch der CDU zurück in die Fraktionen gegeben.

Spielplatz vor dem Gemeindezentrum oder an der Halle?

Mittlerweile haben die Christdemokraten mit dem Kirchenvorstand gesprochen, der deutlich gemacht habe, das „große Teile der Ortsgemeinschaft in Hiddestorf hinter diesem Projekt stehen“, wie es die CDU in ihrem Antrag formuliert. Der Spielplatz könne später auch erweitert werden. Die Fläche an der Mehrzweckhalle eigne sich weniger. „Die Integration eines Spielplatzes für Kleinkinder an dieser Stelle würde wie hingequetscht wirken“, argumentiert die CDU. Außerdem überzeuge das Argument nicht, das sich die Kinder besser beaufsichtigen lassen, wenn die Spielangebote für kleine und große Kinder zusammen liegen. Die CDU sieht es so: „Es ist gerade nicht erforderlich, dass die größeren Kinder einer ständigen elterlichen Aufsicht bedürfen.“

Kritiker geben bei dem Kirchengrundstück die Nähe zur Kreisstraße und damit der Ortsdurchfahrt mit Lärm und Abgasen zu bedenken. Doch die CDU hält dem entgegen, dass diese Bedenken gegenüber den genannten Vorteilen „zurückzustellen“ seien und außerdem werde der Spielplatz eingezäunt und sei dann sicher. Der Ausschuss sah nun genauso. „Eine super Idee und ein gutes Konzept“ nannte es beispielsweise Steven Maaß (FDP).

Die Nikolaigemeinde will das Grundstück und bis zu 10.000 Euro bereitstellen. Der Kinderspielplatz soll nach ihren Angaben hochwertig unter anderem mit Naturmaterialien ausgestattet sein.

Von Andreas Zimmer