Hiddestorf

An Hiddestorfs Gemeindezentrum wird vorerst kein Spielplatz gebaut. „Es gibt noch viele offene Fragen“, sagte Bürgermeister Claus Schacht und fasste damit auf Anfrage dieser Zeitung die Diskussion im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend zusammen. Schacht nannte unter anderem Sicherheitsaspekte als Beispiel.

Das Geld steht somit zwar nicht im Haushalt 2021 bereit, den der Rat am 25. März verabschieden will. Die Pläne sind aber nicht vom Tisch. Der Verwaltungsausschuss hat Schacht zufolge empfohlen, 40.000 Euro im Etat 2022 zu verankern: 30.000 Euro soll die Stadt übernehmen und 10.000 Euro die Nikolaikirchengemeinde, die auch das Grundstück zur Verfügung stellen will. Hinzu kämen jährliche Kosten von etwa 1500 Euro, um den rund 300 Quadratmeter großen Spielplatz auf dem Eckgrundstück Ostertorstraße/Schulstraße zu pflegen.

Aufgestellt werden sollen ein oder zwei Spielgeräte und zwei Bänke. Das Gelände soll zur Ostertorstraße hin eingezäunt werden.Von einem Spielplatz für Kinder bis sechs Jahren verspricht sich der Kirchenvorstand eine deutliche Belebung der Ortsmitte. Für ältere Kindergartenkinder und Grundschüler gibt es bereits den nahegelegenen Kinderspiel- und Bolzplatz „An der Turnhalle“.

Von Andreas Zimmer