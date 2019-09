Hemmingen-Westerfeld

„Das ist toll!“, jubelt die 14-jährige Mahnaz, während sie sich von der 15-jährigen Mitschülerin Karina durch den Schubkarrenslalom auf dem frisch sanierten Campusgelände der Carl-Friedrich-Gauß-Schule schieben lässt. Die beiden sind zwei von insgesamt 1500 Schülern, die alle am großen Sportfest der KGS in Hemmingen-Westerfeld am Freitag teilgenommen haben.

Wiebke Drath, Leiterin des Fachbereichs Sport, hatte die Aktion gemeinsam mit ihrem Team organisiert. Die Schüler der Jahrgänge fünf bis zehn hatten 30 verschiedene Stationen zur Auswahl. „Die Schüler des elften Jahrgangs betreuen die Stationen, und die Schüler des zwölften Jahrgangs fungieren bei den Turnieren als Schiedsrichter“, sagte Drath.

Schachabteilung von Hannover 96 macht mit

Bei der Auswahl der Aktionen hat sie darauf geachtet, dass es außer klassischen sportlichen Aktionen wie Hockey, Fußball und Klettern auch Angebote gibt, die nicht im klassischen Sinn sportlich sind wie Schach und Dosenwerfen. Die Betreuung der Schachaktion hat die Schachabteilung von Hannover 96 übernommen, sagte Drath.

Zahlreiche weitere Vereine aus Hemmingen und Umgebung haben sich ebenfalls beteiligt. Auch alle rund 140 Lehrer der Schule waren in den Tag eingebunden.

Sportfest alle zwei Jahre

Drath hatte das Sportfest 2016 das erste Mal organisiert. „Damals hatten wir grob ins Auge gefasst, die Veranstaltung alle zwei Jahre anzubieten“, sagte sie. „Doch 2018 wurde der Campus gerade saniert.“

Die Aktionen waren jetzt über das gesamte Schulgelände verteilt und sogar das anliegende Büntebad wurde für ein Schwimmturnier genutzt. Drath wollte sich noch nicht festlegen, ob der Zwei-Jahres-Rhythmus jetzt eingehalten wird. „Wir werden nach dieser Aktion ein Fazit ziehen, und dann schauen wir weiter“, sagte sie.

Zur Galerie Alle Schüler und Lehrer sind beim Sportfest dabei.

Lesen Sie hier weitere Artikel über die KGS Hemmingen :

Die Sanierung des Campusgeländes ist abgeschlossen

KGS-Schüler lassen sich zu Musikmentoren ausbilden

Gregor Ceylan übernimmt die Leitung der KGS Hemmingen

Von Tobias Lehmann