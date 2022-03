Hemmingen/Ronnenberg/Wennigsen/Springe

Am Ende waren es nur neun Stimmen, die die Wahl entschieden haben. Bei der SPD-internen Entscheidung um die Landtagskandidatur unterlag die Hemmingerin Kerstin Liebelt knapp ihrem Kontrahenten Brian Baatzsch aus Springe. Bei der Urwahl erhielt die 59-Jährige 191 Stimmen, Baatzsch 200.

Insgesamt hatten sich an der Abstimmung, die wegen der Corona-Pandemie postalisch abgehalten wurde, 416 SPD-Mitglieder aus den Ortsvereinen Hemmingen, Springe, Ronnenberg und Wennigsen beteiligt. Darunter waren drei Enthaltungen und 22 ungültige Wahlzettel. Das Ergebnis hatten die Genossen am Freitagabend in einer digitalen Vollversammlung bekannt gegeben.

Bei SPD-Duell unterliegt Liebelt

Liebelt vertritt den Wahlkreis 35 seit 2017 im niedersächsischen Landtag. Seit 2001 ist sie Mitglied im Rat der Stadt Hemmingen, seit November 2021 auch Fraktionsvorsitzende, und seit 2014 Vorsitzende der SPD Hemmingen. Der 26-jährige Baatzsch war mehrere Jahre lang Mitarbeiter in Liebelts Büro. Er ist Vorsitzender der Springer SPD, für die er seit 2021 auch im Rat der Stadt und der Regionsversammlung sitzt.

Der Bericht wird aktualisiert.