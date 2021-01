Wilkenburg/Harkenbleck

Die St.-Vitus-Kirchengemeinde hat Pastorin Harriet Maczewski im Gottesdienst am Sonntagnachmittag verabschiedet. Die 48-Jährige wechselt in die evangelische Timotheusgemeinde nach Hannover Waldheim/ Waldhausen. „Die Verabschiedung war schön und wird mir sehr gut in Erinnerung bleiben“, sagte Maczewski. Aufgrund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie durfte nur eine begrenzte Zahl von Besuchern teilnehmen.

Arbeit von Pastorin Harriet Maczewski gewürdigt

Superintendent Andreas Brummer würdigte in seiner Predigt die verschiedenen Aufgabenbereiche, in denen Maczewski tätig war und hob besonders ihr Engagement für Kunst und Kultur hervor. Die Pastorin war seit 2009 in der Gemeinde für Wilkenburg und Harkenbleck tätig.

Kleiner Kreis gemäß Corona-Regeln statt großes Abschiedsfest: Stella Maczewski singt, Superintendent Andreas Brummer ist für die Predigt zuständig (rechts). Quelle: privat

Kirchenvorstandsmitglied Markus Steinmetz bedankte sich bei Maczewski für ihre Arbeit. Er lobte unter anderem, dass die Pastorin sich immer für eine offene und einladende Kirche eingesetzt habe, die Angebote für alle Menschen mache, ob kirchlich gebunden oder nicht. Maczewskis Nachfolgerin wird die 38-jährige Damaris Grimmsmann.

Von Tobias Lehmann