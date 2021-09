Hemmingen

Nach langer Pause wegen des Coronavirus bieten die Stadt und die Ortsgruppe Hemmingen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ab diesem Monat wieder Schwimmkurse für Flüchtlingskinder im Büntebad an. Ein Kurs ist bereits gestartet und voll belegt. Ein weiterer, für den es auch noch Plätze gibt, beginnt am Dienstag, 21. September. Die Kinder können dann jeden Dienstag von 17 bis 18 Uhr bis einschließlich 23. November im Büntebad in Hemmingen-Westerfeld das Schwimmen erlernen. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Anmeldungen für Schwimmkurs

Kinder, die sich am Ende des Kurses sicher genug fühlen, können die Prüfung für das Seepferdchen ablegen. Prüfungsdruck solle jedoch nicht entstehen, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Vordergrund stehe vielmehr der Umgang mit Wasser und der Abbau von Hemmschwellen. Anmeldungen für den zehn Termine umfassenden Kurs notieren die Mitarbeiter bis Montag, 20. September, per E-Mail an rudolf.hoffmann@stadthemmingen.de oder holger.henze@stadthemmingen.de.

Von Tobias Lehmann