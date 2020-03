Hemmingen

Bürgermeister Claus Schacht hat die Gebühren für alle Kindertagesstätten für April vorerst vollständig ausgesetzt. Das gilt für städtische Einrichtungen sowie Einrichtungen freier Träger und Tagespflege. Ob die Gebühren offiziell komplett erlassen werden, entscheidet der Verwaltungsausschuss am 23. April. Die Bürger können allerdings damit rechnen.

Die Entscheidung über den vollständigen Erlass der Gebühren muss der Verwaltungsausschuss treffen. „Wegen des Coronavirus verzichten wir im Moment allerdings auf politische Sitzungen. Deshalb haben wir jetzt zunächst diese pragmatische Lösung gewählt“, sagt Schacht. Er hat sich über die vorläufige Aussetzung der Gebühren mit den Fraktionsvorsitzenden abgestimmt.

Fraktionsvorsitzende begrüßen die Regelung

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulff Konze teilt mit, dass er die Regelung begrüßt. „Es ist gut, dass wir an diesem Punkt schnell und unbürokratisch handeln“, sagt er. Auch der Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, Joachim Steinmetz, sieht das so. „Wir denken dabei vor allem an diejenigen, die durch die Situation jetzt in wirtschaftliche Bedrängnis geraten. Es ist wichtig, dass denen so gut wie möglich geholfen wird“, sagt er.

Alle Kindertagesstätten sollen zunächst bis zum 19. April geschlossen bleiben. Ob die Einrichtungen dann wieder besucht werden können, steht allerdings noch nicht fest. „Sollte es zu einer Verlängerung der Schließzeiten für Kindertagesstätten kommen, werden wir über die Gebühren erneut verhandeln. In der Sitzung des Verwaltungsausschusses wissen wir dann schon mehr“, sagt Schacht.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann