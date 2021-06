Hemmingen

Die Stadt Hemmingen hat ihren bisherigen Rekord beim Stadtradeln gebrochen. Die 780 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in der dreiwöchigen Aktion 133.602 Kilometer gefahren. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2018 und betrug 116.907 Kilometer. In der Kategorie der absolut gefahrenen Kilometer liegt die Stadt damit auf Platz sechs der 21 Kommunen in der Region Hannover. Noch deutlich besser sieht es in der Kategorie der gefahrenen Kilometer pro Einwohner aus. Dort steht die Stadt aktuell mit 7,05 Kilometer pro Einwohner auf Platz zwei hinter Wennigsen mit 10,84 Kilometer pro Einwohner.

Geradelte Kilometer können noch auf der Internetseite eingetragen werden

„Alle, die mitgeradelt sind, haben dem Klima und sich selbst etwas Gutes getan“, sagt Fachbereichsleiter Axel Schedler. Konkret hat die Stadt mit ihrem Ergebnis 19.639 Kilogramm CO2 eingespart. Schedler weist darauf hin, dass dies noch nicht das Endergebnis ist. Das Stadtradeln endete zwar am Sonnabend. Doch die Hemminger Radfahrer und Radfahrerinnen haben noch bis Freitag, 2. Juli, Zeit, ihre zurückgelegten Kilometer auf der Seite www.stadtradeln.de einzutragen.

Von Tobias Lehmann